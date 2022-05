Do Not Google It: ఇక నుంచి వీటిని గూగుల్ లో సర్చ్ చేయడానికి వీల్లేదు .. చేశారో నేరుగా జైలుకే..

Do Not Google It: ఈ ప్రపంచంలో జరిగిన, జరుగుతున్న వింతలను, విశేషాలను క్షణకాలంలో తెలుసుకోవచ్చు. అదంతా మొబైలో ఫోన్ లోని గూగుల్ మహిమ. కానీ కొన్ని విషయాలను గూగుల్ లో కొన్ని విషయాలను అస్సలు సెర్చ్ చేయకండి. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాల గురించి సెర్చ్ చేయడాన్ని ప్రభుత్వం నిషేదించింది. ఒక వేళ సెర్చ్ చేశారో జైలు శిక్షకు సిద్దంగా ఉండాలి మరి..



Do Not Google It: ప్రస్తుతం మనం ప్రపంచాన్ని అరచేతిలో చూసే కాలంలో జీవిస్తున్నాం. ఎలాంటి కఠినమైన విషయాన్నైనా సరే క్షణకాలంలో తెలుసుకోవచ్చు. అదంతా టెక్నాలజీ మహిమ. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే చాలు మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఇలా తెలుసుకోవడంలో తప్పులేదు కూడా. కానీ ప్రస్తుతం గూగుల్ లో అసభ్యకరమైన, చట్టవ్యతిరేక విషయాల గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నారట.

ఎలాంటి విషయాన్నైనా క్షణకాలంలో దాని గురించి సమాచారాన్ని మనముందుంచే గూగుల్ లో కొన్ని రకాల విషయాల గురించి అస్సలు సెర్చ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేస్తే జైలు శిక్షను అనుభవించక తప్పదని ప్రభుత్వం హెచ్చరిస్తోంది. కొన్నిరకాల అంశాల గురించి చేయడం నిషిద్దమని ప్రభుత్వం తెలియజేస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



అశ్లీలత.. నైట్ టైం లో యువత ఎక్కువగా అశ్లీల వీడియోలను చూస్తున్నారని ఈ మధ్యే ఓ సర్వే వెల్లడించింది. అయితే చైల్డ్ పోర్న్ గురించి గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయకూడదని దీనిపై నిషేదం విధించింది ప్రభుత్వం. మన దేశంలో దీనిపై ఒక చట్టం కూడా ఉంది. Child pornography ని క్రియేట్ చేయడం గానీ, చూడటం గానీ., Law ప్రకారం నేరమని 2012 పోక్స్ చట్టం 14 తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ చూస్తే.. మీపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. దీనికి 5 నుంచి 7 ఏండ్ల వరకు జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది.



బాంబులను తయారుచేయడం ఎలా.. పొరపాటున కూడా బాంబులను తయారు చేయడం ఎలా అని గూగులో లో Search మాత్రం చేయకండి. ఇలా చేస్తే మీరు జైలుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీపై కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోవచ్చు.