కేవలం ఇంటర్ చదివితే చాలు.. నెలకు రూ.90,000 జీతంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే నిరుద్యోగ యువతకు మంచి అవకాశం. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఉద్యోగాల వివరాలను ఇక్కడ చూడండి.
ఆయిల్ ఇండియాలో ఉద్యోగాలు
ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (OIL) కంపెనీలో ఖాళీగా ఉన్న జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు. 12వ తరగతి పాస్ అయిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మంచి జాబ్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది మంచి అవకాశం.
కంపెనీ డీటెయిల్స్, ఖాళీలు, జీతం
ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (OIL) కంపెనీలో మొత్తం 10 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యోగాలు అన్ని ప్రాంతాల వారికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 8, 2025.
జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగానికి మొత్తం 10 ఖాళీలు ఉన్నాయి. జీతం ₹26,600/- నుండి ₹90,000/- వరకు ఉంటుంది. బాగా సంపాదించాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది మంచి ఛాన్స్.
అర్హతలు, వయోపరిమితి
ఈ ఉద్యోగానికి అప్లై చేయాలంటే, 10+2 (12వ తరగతి) లేదా దానికి సమానమైన కోర్సు పూర్తి చేసి ఉండాలి. కనీసం 6 నెలల కంప్యూటర్ డిప్లొమా/సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండాలి. MS Word, MS Excel, MS Power Point లాంటివి బాగా రావాలి.
వయస్సు 18 నుండి 30 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి. OBC వాళ్ళకి 3 సంవత్సరాలు, SC/ST వాళ్ళకి 5 సంవత్సరాలు, PwBD (జనరల్/EWS) వాళ్ళకి 10 సంవత్సరాలు, PwBD (SC/ST) వాళ్ళకి 15 సంవత్సరాలు, PwBD (OBC) వాళ్ళకి 13 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు & ఎంపిక
ST/ SC/ Ex-servicemen/ PWD అభ్యర్థులకు ఎలాంటి దరఖాస్తు ఫీజు లేదు. మిగతా వాళ్ళు రూ.200/- కట్టాలి.
కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT), సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
ఎలా అప్లై చేయాలి
ఆయిల్ ఇండియా ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునేవాళ్ళు www.oil-india.com వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు చేసే ముందు అన్ని డీటెయిల్స్ చూసుకోండి. ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకండి!