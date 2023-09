హైబీపీతో ఉన్నవారు అస్సలు చేయకూడనివి ఇవే..!

అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, మద్యం, సిగరెట్లు ప్రధాన కారణాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని నివారించడానికి, మీ జీవనశైలి, ఆహారంపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.

అనారోగ్యకరమైన, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి కారణంగా, ఊబకాయం, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి సమస్యలు ఈ రోజుల్లో చాలా సాధారణం. దీంతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సమస్యతో ఏమి చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.

మన రక్త ప్రవాహం లేదా పీడన స్థాయి 140/90 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇది ప్రమాద సంకేతం. ఈ పరిస్థితిని హైపర్‌టెన్షన్ అంటారు. అధిక రక్తపోటు కారణంగా, రక్తనాళాలలో ఒత్తిడి కారణంగా, వాటి గోడలు దెబ్బతినడం, అవి నిరోధించడం ప్రారంభిస్తాయి.



అధిక రక్తపోటుకు అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు, కానీ టెన్షన్, ఒత్తిడి, కోపం, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, మద్యం, సిగరెట్లు ప్రధాన కారణాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని నివారించడానికి, మీ జీవనశైలి, ఆహారంపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.





రక్తపోటును నియంత్రించడానికి ప్రతిరోజూ కొన్ని నిమిషాలు వ్యాయామం చేయండి. అయితే ఫిట్‌గా, యాక్టివ్‌గా ఉండటానికి అన్ని రకాల వ్యాయామాలను ప్రారంభించవద్దు., ఎందుకంటే కొన్ని వ్యాయామాలు మీ పరిస్థితికి మరింత ప్రమాదకరంగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఏ రకమైన వ్యాయామం చేయనవసరం లేదో కూడా తెలుసుకోవాలి.

రన్నింగ్...

రన్నింగ్ ఆరోగ్యానికి సమర్థవంతమైన వ్యాయామంగా పరిగణిస్తారు. కానీ అధిక రక్తపోటుతో ఉన్నవారు చేయకుండా ఉండటమే మంచిది. వేగంగా పరుగెత్తడం వల్ల శరీరంలో రక్తపోటు పెరుగుతుంది, ఇది గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుంది.





డెడ్ లిఫ్ట్

డెడ్ లిఫ్ట్‌లో, నేలపై నుండి బరువును ఎత్తడం ద్వారా మీరు మీ బలాన్ని సవాలు చేస్తారు, కానీ అలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరం. హైపర్‌టెన్సివ్ రోగులు దీన్ని చేయకూడదు.



అధిక-తీవ్రత వ్యాయామం మానుకోండి

వెయిట్ లిఫ్టింగ్ , బెంచ్ ప్రెస్‌ల వంటి మీ రక్తపోటును పెంచే ఏవైనా వ్యాయామాలను నివారించడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి. దీని వల్ల రక్తపోటు ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

వెయిట్ లిఫ్ట్

హైపర్‌టెన్సివ్ పేషెంట్లు అధిక బరువును ఎత్తకుండా ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. దీని వల్ల రక్తపోటు అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

బార్బెల్

స్క్వాట్ వ్యాయామం బార్‌బెల్ స్క్వాట్ బలాన్ని పెంచడానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు, అయితే ఇది అధిక రక్తపోటు ఉన్న రోగులకు తగినది కాదు. ఇది మీకు లాభం కంటే ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది.