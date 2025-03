చిరు-అనీల్ మూవీ: పాత హిట్ కథనే తిప్పి చెప్పబోతున్నారా?

Read Full Article

Chiranjeevi, ani ravipudi : చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ మూవీపై మెగా ఫ్యాన్స్ లో ఆసక్తి నెలకొంది. చిరంజీవీ పాత సూపర్ హిట్ సినిమా స్ఫూర్తితో అనిల్ రావిపూడి మాస్ ఎంటర్టైనర్ స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

Chiranjeevi, ani ravipudi : అనీల్ రావిపూడి, చిరంజీవి కాంబినేషన్ లో సినిమా సెట్టైన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఎలాంటి కథ చేస్తారు అనేది మెగాభిమానులలో సస్పెన్స్ గా మారింది. ఎందుకంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్‌లో ఎన్నో అద్భుతమైన కథలు సినిమాలతో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేశారు. ఏ కథ లేదా పాయింట్ టచ్ చేసినా అది ఆల్రెడీ చిరంజీవి గతంలో చేసిన సినిమాతో లింక్ ఉంటుంది. దాంతో అసలు చిరంజీవి పాత సినిమానే మోడ్రనైజ్ చేసి, తన స్టైల్ లో కొన్ని మసాలా దినుసులు కలిపితే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన దర్శకుడు అనీల్ రావిపూడికి వచ్చిందిట. దాంతో అనీల్ రావిపూడి చిరు కోసం ఓ మాస్ అండ్ ఎంటర్‌టైనింగ్ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి, ఈ ప్రాజెక్ట్ వెనుక ఉన్న కథ, దాని ప్రేరణ, అలాగే మెగాస్టార్ కెరీర్‌పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో చూద్దాం!

గ్యాంగ్ లీడర్‌ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్? 1989లో చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కిన గ్యాంగ్ లీడర్ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఓ ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీ. రివేంజ్ డ్రామా, అద్భుతమైన ఎమోషన్స్, పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్, అల్లూరింగ్ మాస్ ఎలిమెంట్స్—ఇవి అన్నీ కలిపి ఈ సినిమాను లెజెండరీ హిట్‌గా మార్చాయి. ఇప్పుడు అనీల్ రావిపూడి కూడా అదే తరహాలో ఓ గ్యాంగ్ డ్రామా కథను డెవలప్ చేస్తున్నారని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. అనీల్ మార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ – చిరు స్టైల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ అనీల్ రావిపూడి సినిమాలు అనగానే పక్కా ఎంటర్‌టైన్మెంట్, మాస్ మసాలా, పంచ్ డైలాగ్స్ గుర్తుకు వస్తాయి. సరిలేరు నీకెవ్వరు, F3, పటాస్ వంటి సినిమాలతో ఆయన తన స్టైల్‌ను టాలీవుడ్‌లో బలంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ఇక, చిరంజీవి సినిమాల్లోనూ కామెడీ, మాస్, సెంటిమెంట్ మిక్స్ అయి ఉంటేనే బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్స్ అవుతాయి. అనీల్ కూడా ఇదే బాటలో కథను మలుస్తున్నాడట.

గ్యాంగ్ లీడర్ మోడ్రన్ వెర్షన్? ఇప్పటి ట్రెండ్‌కు తగినట్లుగా, చిరు క్యారెక్టర్ పవర్‌ఫుల్‌గా ఉండేలా, కానీ అదే సమయంలో ప్రేక్షకులకు రిఫ్రెషింగ్‌గా అనిపించేలా అనీల్ స్క్రిప్ట్‌ను డిజైన్ చేస్తున్నట్లు టాక్. ఒకవేళ ఇది గ్యాంగ్ లీడర్ మోడ్రన్ వెర్షన్ అయితే, చిరు ఫ్యాన్స్‌కు పక్కా ఫీస్ట్ ఖాయం! అనీల్ మార్క్ మాస్ & కామెడీ కాంబినేషన్ చిరును కొత్త ఎలివేషన్‌లో చూపిస్తుందనే నమ్మకం అభిమానుల్లో ఉంది. ఫ్యాన్స్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ మెగా ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడూ చిరు నుంచి మాస్, పవర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. అందుకే, అనీల్ ఈ సారి ఓ సాలిడ్ స్క్రిప్ట్‌తో వస్తే, ఇది ఖైదీ నం.150 తరహా బ్లాక్‌బస్టర్ అవ్వొచ్చు. అందుకే అనీల్ రావిపూడి ఈ సారి చిరంజీవిని పూర్తి ఎనర్జిటిక్, మాస్ అవతార్‌లో చూపించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది గ్యాంగ్ లీడర్ మోడ్రన్ వెర్షన్ అయి ఉండొచ్చా? లేదంటే కొత్త మాస్ ఎంటర్‌టైనర్ అయి ఉండొచ్చా? ఏది ఏమైనా, చిరు - అనీల్ కాంబో టాలీవుడ్‌లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. మరి, ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అధికారిక అనౌన్స్‌మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాలి!



