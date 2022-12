Infinix స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్ కోసం Infinix జీరో సిరీస్ ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. వీటిలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 60MP OIS సెల్ఫీ కెమెరా ఫీచర్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ అని చెప్పవచ్చు. ఈ సిరీస్‌లో Infinix Zero 20 , Infinix Zero Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఉన్నాయి.

Infinix స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్ కోసం Infinix జీరో సిరీస్ ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్‌లో Infinix Zero 20 , Infinix Zero Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 60MP OIS సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉన్నందున ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ సృష్టికర్తలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిందని కంపెనీ పేర్కొంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే Infinix Zero Ultra కేవలం 12 నిమిషాల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. సరికొత్త ఇన్ఫినిక్స్ జీరో 20 , ఇన్ఫినిక్స్ జీరో అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ఫీచర్లను చూద్దాం.