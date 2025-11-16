- Home
- మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా లలో ఎవరి ఆస్తి ఎక్కువ ? వారణాసి జోడీ నెట్ వర్త్ లెక్కలు ఇవే
డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సినిమా 'వారణాసి' టీజర్ రిలీజ్ అయింది. సోషల్ మీడియాలో దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమాలో సౌత్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక లీడ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్గా నటిస్తున్నాడు.
మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా వారణాసి మూవీ
మహేష్ బాబు-ప్రియాంక చోప్రా సినిమా 'వారణాసి' గురించి చాలా కాలంగా చర్చ జరుగుతోంది. సినిమా పేరు, రిలీజ్ డేట్, స్టార్ కాస్ట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు అన్నీ రివీల్ అయ్యాయి. ఈ సినిమా 2027లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా లీడ్ స్టార్స్ మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా ఆస్తుల వివరాలు చూద్దాం.
మొదటిసారి రాజమౌళితో
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబును సౌత్ ఇండస్ట్రీ ప్రిన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించిన మహేష్, మొదటిసారి రాజమౌళితో పనిచేస్తున్నాడు. 1999లో వచ్చిన 'రాజకుమారుడు' సినిమాతో ఇతను అరంగేట్రం చేశాడు.
మహేష్ బాబు ఆస్తి విలువ
మహేష్ బాబు ఆస్తి విలువ దాదాపు 300 కోట్లు. ఒక్కో సినిమాకు 60 నుంచి 80 కోట్ల వరకు తీసుకుంటాడు. సినిమాలే కాకుండా బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా బాగా సంపాదిస్తాడు. హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఇతనికి ఓ విలాసవంతమైన బంగ్లా ఉంది.
మహేష్ బాబు సినిమాలు
మహేష్ బాబు మురారి (2001), ఒక్కడు (2003), అతడు (2005), పోకిరి (2006), దూకుడు (2011), బిజినెస్మేన్ (2012), సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు (2013), శ్రీమంతుడు (2015), భరత్ అనే నేను (2018), మహర్షి (2019), సరిలేరు నీకెవ్వరు (2020), సర్కారు వారి పాట (2022), గుంటూరు కారం (2024) లాంటి సినిమాల్లో నటించాడు.
2003లో అరంగేట్రం
ప్రియాంక చోప్రా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోని టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరు. చాలా కాలంగా ఆమె ఏ హిందీ సినిమాలోనూ కనిపించలేదు. 2003లో వచ్చిన 'ది హీరో' సినిమాతో ఆమె అరంగేట్రం చేసింది.
ప్రియాంక చోప్రా ఆస్తి
రిపోర్టుల ప్రకారం, ప్రియాంక చోప్రా ఆస్తి విలువ 650 కోట్లు. సినిమాలే కాకుండా వెబ్ సిరీస్లు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా బాగా సంపాదిస్తుంది. లాస్ ఏంజిల్స్లో ఆమెకు ఓ లగ్జరీ బంగ్లా ఉంది. ముంబై, గోవాలో కూడా ఇళ్లు ఉన్నాయి.
ప్రియాంక చోప్రా సినిమాలు
ప్రియాంక చోప్రా కమీనే (2009), 7 ఖూన్ మాఫ్ (2011), బర్ఫీ (2012), మేరీ కామ్ (2014), దిల్ ధడక్నే దో (2015), బాజీరావ్ మస్తానీ (2015), ది స్కై ఈజ్ పింక్ (2019), బేవాచ్ (2017), ఇంట్ ఇట్ రొమాంటిక్ (2019), ది వైట్ టైగర్ (2021), ది మ్యాట్రిక్స్ రిసరెక్షన్స్ (2021) లాంటి సినిమాల్లో నటించింది.