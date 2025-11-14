ఖుష్బూ భర్త తప్పుకున్నాడు.. ఇక రజినీకాంత్ 173 మూవీ దర్శకుడు ఎవరు?
కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ నటించనున్న తలైవర్ 173 సినిమా నుంచి, దర్శకుడిగా ఖుష్బు భర్త సుందర్ సి తప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి ఎవరు డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు.
రజినీకాంత్ 173 మూవీ డైరెక్టర్
రజినీకాంత్ 173వ సినిమాను కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తుండగా, సుందర్ సి దర్శకత్వం వహిస్తారని ప్రకటించారు. కానీ, ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఆయన తప్పుకోవడంతో, సినిమా ఆగిపోయిందా లేక వేరే దర్శకుడితో వస్తుందా అనే ప్రశ్న మొదలైంది.
తలైవర్ 173 సినిమా దర్శకుడు ఎవరు ?
సుందర్ సి తప్పుకోవడంతో తలైవర్ 173 సినిమా ఆగిపోయిందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది నిజం కాదట. సుందర్ సి వెళ్ళిపోయినా, సినిమా ఖచ్చితంగా ఉంటుందట. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరనేది ఆసక్తిగా మారింది.
విజయ్ దళపతి డైరెక్టర్ తో రజినీ సినిమా ?
రజినీకాంత్ ఈ మధ్య విజయ్ సినిమా దర్శకులతో పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తలైవర్ 173 కోసం వెంకట్ ప్రభు లేదా హెచ్. వినోద్లలో ఒకరిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. వీరిద్దరూ రజినీని హ్యాండిల్ చేయగల సమర్థులే.
శికార్తికేయన్ సినిమాతో వెంకట్ ప్రభు బిజీ
వెంకట్ ప్రభు అజిత్, విజయ్లతో సినిమాలు చేశారు. రజినీకి అవకాశం వస్తే, తనదైన శైలిలో మాస్, క్లాస్ సినిమా తీయగలరు. ప్రస్తుతం శివకార్తికేయన్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నా, రజినీ పిలిస్తే కాదనరు.
విజయ్ చివరి సినిమా చేస్తోన్న వినోద్
హెచ్. వినోద్ అజిత్తో మూడు సినిమాలు తీశారు. ఇప్పుడు విజయ్తో 'జననాయగన్' చేస్తున్నారు. రజినీతో వినోద్ కలిస్తే, అది కంటెంట్ ప్లస్ మాస్ సినిమా అవుతుంది. సుందర్ సి వదిలిన అవకాశాన్ని ఎవరు అందుకుంటారో చూడాలి.