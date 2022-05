SVP-Mahesh Babu: రిలీజ్ కి ముందు మహేష్ కి కొత్త టెన్షన్... తన అడ్డాలో రికార్డు గల్లంతయ్యాలే ఉందే!

సర్కారు వారి పాట విడుదలకు ముందు మహేష్ కి కొత్త టెన్షన్ పట్టుకుంది. అక్కడ ఓపెనింగ్ వసూళ్ల విషయంలో రికార్డు గల్లంతయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మరి మహేష్ ఈ అవరోధాన్ని ఎలా అధిగమిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Image: Getty Images

అయితే ఈసారి ఆయన అక్కడ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఎదుర్కొంటున్నారు. హాలీవుడ్ మూవీ డాక్టర్స్ స్ట్రేంజ్ నుండి ఆయనకు గట్టి పోటీ ఎదురుకానుంది. మార్వెల్ హీరోస్ డాక్టర్స్ స్ట్రేంజ్ ఫ్రాంచైజీ నుండి డాక్టర్స్ స్ట్రేంజ్ ఇన్ ది మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్(Doctor Strange in the Multiverse of Madness) యూఎస్ లో విడుదలైంది. మే 6న విడుదలైన ఈ హాలీవుడ్ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ చిత్ర ప్రభావం మహేష్ మూవీపై పడనుందనేది అంచనా.