రాజమౌళి, అట్లీతో పాటు భారీగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే డైరెక్టర్లు ఇంకా ఎవరంటే?

Directors Remuneration: గతంలో హీరోలు, హీరోయిన్లు రెమ్యునరేషన్లు ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచేవి. కాని ప్రస్తుతం దర్శకులు తీసుకునే పారితోషికాలు సంచలనంగా మారుతున్నాయి. పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్న డైరెక్టర్లు కోట్లలో పేమెంట్లు అందుకుంటున్నారు. అవి కాస్త ఇప్పుడు వందల కోట్లకు పెరిగిపోయాయి. అల్లు అర్జున్ సినిమా కోసం అట్లీ తీసుకోబోతున్న రెమ్యునరేషన్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దాంతో రాజమౌళి తో పాటు ఇతర స్టార్ డైరెక్టర్ల రెమ్యునరేషన్లపై జనాల్లో ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది.

AA22 x A6 movie total budget and remunerations of allu arjun and atlee sun pictures

ఇండియాల్ స్టార్ డైరెక్టర్లుగా కొనసాగుతూ, భారీగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న డైరెక్టర్లు వీరే.. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి – ఒక్కో సినిమాకు 200 కోట్లు

సందీప్ రెడ్డి వంగా – ఒక్కో సినిమాకు 100 నుండి 150 కోట్లు

అట్లీ – ఒక్కో సినిమాకు 100 కోట్లు

రాజ్ కుమార్ హిరానీ – 80 కోట్లు

సుకుమార్ – 75 కోట్లు

ప్రశాంత్ నీల్ ‌- 50 నుండి 60 కోట్లు

శంకర్ ‌- 50 కోట్లు

సంజయ్ లీలా భన్సాలీ – 55-65 కోట్లు



