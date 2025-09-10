అనిరుధ్ మ్యూజిక్ మిస్ అయిన టాప్ 5 హీరోలు ఎవరో తెలుసా?
టాప్ హీరోలతో వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్న టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్, ఇప్పటివరకు కొంతమంది హీరోలతో సినిమాలు చెయ్యలేదు. ఇంతకీ ఎవరా హీరోలు?
టాలీవుడ్ లో స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్. ధనుష్ '3' మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనిరుధ్, తక్కువ టైంలోనే విజయ్, రజినీ, అజిత్, కమల్ లాంటి స్టార్స్ కి మ్యూజిక్ ఇచ్చి పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళాడు. ఇన్ని సినిమాలు చేసినా, కొంతమంది టాప్ హీరోలతో అనిరుధ్ సినిమా చెయ్యలేదు. మరి ఈ లిస్ట్ లో ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం.
అనిరుధ్ తో సినిమా చెయ్యని హీరోల్లో కార్తి ఒకరు. కార్తి సినిమాలకి జివి ప్రకాష్ ఎక్కువగా మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. 'సుల్తాన్' మూవీలో ఒక పాట పాడినా, కార్తి సినిమాకి అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ఇవ్వలేదు. త్వరలోనే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంది. లోకేష్ కనకరాజ్ డైరెక్షన్ లో కార్తి చేస్తున్న 'ఖైదీ 2' కి అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ఇస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ అఫీషియల్ గా ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు.
కార్తి లాగే, రవి మోహన్ కూడా అనిరుధ్ తో సినిమా చెయ్యలేదు. ఏ.ఆర్.రెహమాన్, యువన్ శంకర్ రాజా, డి.ఇమ్మాన్, హారిస్ జయరాజ్ లాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ రవి మోహన్ సినిమాలకి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. కానీ అనిరుధ్ తో మాత్రం ఇప్పటివరకు సినిమా చెయ్యలేదు. భవిష్యత్తులో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేస్తారేమో చూడాలి.
అనిరుధ్ తో సినిమా చెయ్యని హీరోల్లో సింబు కూడా ఒకరు. అనిరుధ్, సింబు మంచి ఫ్రెండ్స్. కానీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇప్పటివరకు ఒక్క సినిమా కూడా చెయ్యలేదు. 'స్పెషల్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్' కలిసి చేశారు. కానీ ఆ సాంగ్ పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేయలేదు.
అనిరుధ్ తో సినిమా చెయ్యని హీరోల్లో విశాల్ కూడా ఒకరు. విశాల్ సినిమాలకి యువన్ శంకర్ రాజా, జివి ప్రకాష్ ఎక్కువగా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. కానీ అనిరుధ్ తో మాత్రం ఇప్పటివరకు సినిమా చెయ్యలేదు. విశాల్ చేస్తున్న కొత్త సినిమాలకి కూడా అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ఇవ్వట్లేదు. విశాల్ 'అయోగ్య' మూవీలో అనిరుధ్ ఒక పాట పాడాడు.
చాలా సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో ఉన్నా, ఆర్య కూడా అనిరుధ్ తో సినిమా చెయ్యలేదు. ఆర్య సినిమాలకి యువన్ శంకర్ రాజా ఎక్కువగా మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు.