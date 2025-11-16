కీర్తి సురేష్ తొలి సంపాదన ఎంతో తెలుసా ? దానిని ఏం చేసిందంటే.. అస్సలు ఊహించలేరు
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయికగా ఉన్న కీర్తి సురేష్ తీసుకున్న మొదటి జీతం ఎంతో మీకు తెలుసా? అంత తక్కువ జీతంతో కెరీర్ ప్రారంభించిన కీర్తి సురేష్ ఇప్పుడు జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డు అందుకునే వరకు ఎదిగింది.
బాలనటి నుంచి హీరోయిన్గా:
బాలనటిగా పరిచయమై, ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా మారిన కీర్తి సురేష్ ప్రస్తుతం బహుభాషా చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. కీర్తి సురేష్ తండ్రి మలయాళ చిత్ర నిర్మాత, తల్లి నటి కావడంతో చిన్నప్పటి నుంచే నటి కావాలనే కోరిక ఆమెలో కలిగింది. తండ్రి నిర్మాణంలో వచ్చిన 'పైలట్స్', 'అచ్చనేయనికిష్టం', 'కుబేరన్' వంటి కొన్ని మలయాళ చిత్రాలలో బాలనటిగా నటించి మెప్పించింది.
చదువు పూర్తి కాగానే నటనలోకి:
చదువు పూర్తయ్యాకే హీరోయిన్గా పరిచయం కావాలని నిశ్చయించుకున్న కీర్తి, చెన్నైలోని పెరల్ అకాడమీలో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసింది. తర్వాత 2013లో దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ తీసిన మలయాళ చిత్రం 'గీతాంజలి'లో ద్విపాత్రాభినయం చేసి, తన సహజ నటన, అందంతో మలయాళ ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకుంది.
తమిళంలో అరంగేట్రం:
కీర్తి సురేష్ను 2015లో 'ఇదు ఎన్న మాయం' సినిమాతో ఏ.ఎల్.విజయ్ తమిళంలో పరిచయం చేశాడు. ఈ సినిమాలో విక్రమ్ ప్రభుకు జోడీగా నటించింది. మొదటి సినిమా విజయం సాధించకపోయినా, శివకార్తికేయన్కు జోడీగా నటించిన రజనీ మురుగన్, రెమో లాంటి సినిమాలు వరుసగా విజయం సాధించాయి.
జాతీయ అవార్డు:
అలాగే, నటి సావిత్రి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తీసిన 'మహానటి' సినిమాలో నటనకు ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డును అందుకుంది. విజయ్, మహేష్ బాబు, ధనుష్, విక్రమ్ లాంటి ఎందరో అగ్ర హీరోలకు జోడీగా నటించిన కీర్తి సురేష్, గత 2024 డిసెంబర్ 12న, వ్యాపారవేత్త ఆంటోనీ తట్టిల్ అనే తన చిరకాల ప్రియుడిని తల్లిదండ్రుల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకుంది.
విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న సినిమాలు:
పెళ్లి తర్వాత కూడా నటనపై దృష్టి పెట్టిన కీర్తి సురేష్ నటించిన రివాల్వర్ రీటా, కన్నివేది సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అలాగే తెలుగులో ఎల్లమ్మ, రౌడీ జనార్దన్, తోట్టం సినిమాలు రూపొందుతున్నాయి. 'అక్క' అనే వెబ్ సిరీస్లో కూడా కీర్తి సురేష్ చాలా బోల్డ్ పాత్రలో నటించింది. మిస్కిన్ దర్శకత్వంలో రాబోయే ఒక సినిమాలో నటించడానికి కమిట్ అయింది. ఇది కోర్ట్ డ్రామా చిత్రంగా రూపొందుతోంది.
కీర్తి సురేష్ మొదటి జీతం:
ఈరోజు తాను నటించే సినిమాలకు 4 నుంచి 5 కోట్ల వరకు జీతం తీసుకుంటున్న కీర్తి సురేష్, అందుకున్న మొదటి జీతం ఎంతో తెలుసా?... కేవలం 500 రూపాయలు మాత్రమే. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఫ్యాషన్ షోలో తెర వెనుక సహాయకురాలిగా పనిచేసినందుకు ఆమెకు ఈ జీతం ఇచ్చారట. ఆ డబ్బును ఆమె తన తండ్రికి ఇచ్చినట్టు చెప్పింది. చిన్నప్పుడు కొన్ని సినిమాల్లో నటించినా, ఆ సినిమా నిర్మాత తండ్రే కావడంతో... దానికి జీతం ఏమీ ఇవ్వలేదట.