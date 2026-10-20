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- Teja Sajja: త్వరలో పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్న తేజ సజ్జా, అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా.. మెగా హీరో కూడా పెళ్ళికి రెడీ
Teja Sajja: త్వరలో పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్న తేజ సజ్జా, అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా.. మెగా హీరో కూడా పెళ్ళికి రెడీ
Teja Sajja: తేజ సజ్జా డిసెంబర్లో పెళ్లి చేసుకోనున్నారనే ప్రచారం సాగుతుండగా, సాయిధరమ్ తేజ్ నవంబర్లో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
తేజ సజ్జా పెళ్లి
టాలీవుడ్ యువ కథానాయకుడు తేజ సజ్జా పెళ్లి వార్తలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వరుస విజయాలతో ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు పెంచుకుంటున్న ఈ నటుడు త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని, డిసెంబర్లో పెళ్లికి ముహూర్తం పరిశీలిస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ విషయంపై తేజ సజ్జా నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. పెళ్లి తేదీతో పాటు ఆయనను వివాహం చేసుకోబోయే యువతి వివరాలు కూడా ఇంకా వెల్లడికాలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ వార్తలు ప్రచారానికే పరిమితమయ్యాయి.
అమెరికాలో పెరిగిన యువతి
ప్రచారంలో ఉన్న వివరాల ప్రకారం, తేజ సజ్జాను వివాహం చేసుకోబోయే యువతి అమెరికాలో పుట్టి పెరిగారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె భారత్లో స్థిరపడినట్లు సమాచారం. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఆమె కుటుంబానికి సినీ పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వార్తలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు ఈ సంబంధాన్ని కుదిర్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే యువతి పేరు, కుటుంబ నేపథ్యం, వివాహానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. తేజ సజ్జా లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు స్పందించిన తర్వాతే ఈ వార్తలకు సంబంధించి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
హనుమాన్, మిరాయ్ విజయాలతో తేజ సజ్జాకు గుర్తింపు
వృత్తిపరంగా తేజ సజ్జా ప్రస్తుతం విజయవంతమైన దశలో ఉన్నారు. ‘హనుమాన్’, ‘మిరాయ్’ చిత్రాల విజయాలతో ఆయనకు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించింది. విభిన్న కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన నటిస్తున్న ‘జాంబీ రెడ్డి నెక్స్ట్ లెవల్’ సినిమాపై కూడా అంచనాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోకు సంబంధించిన ‘ట్రైటర్స్’ కార్యక్రమంతో ఆయన అనుబంధం కూడా ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఇలా సినిమాలు, ఇతర ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న తేజ సజ్జా వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన పెళ్లి వార్తలు ఇప్పుడు తెరపైకి వచ్చాయి.
నవంబర్లో పెళ్లి చేసుకోనున్న సాయిధరమ్ తేజ్?
మరోవైపు మెగా హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ కూడా తన వివాహం గురించి గతంలో చేసిన ప్రకటనతో వార్తల్లో నిలిచారు. 2026లో పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించగా, నవంబర్లో వివాహం జరగనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆయనకు కాబోయే భార్య ఎవరు? అనే వివరాలను ఇంకా రహస్యంగా ఉంచారు. గతంలో ప్రేమ సంబంధం ముగిసిన తర్వాత తాను కఠినమైన దశను ఎదుర్కొన్నానని కూడా ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం వివాహానికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది. అందుతున్న సమాచారం మేరకు సాయిధరమ్ తేజ్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సాంబరాల ఏటి గట్టు, తేజ సినిమాలతో బిజీగా మెగా హీరో
సాయిధరమ్ తేజ్ ప్రస్తుతం ‘సాంబరాల ఏటి గట్టు’ సినిమా పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి ఆయన దాదాపు రెండేళ్ల సమయం కేటాయించారు. ఆయన కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027 సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. రోహిత్ కేపీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ‘హనుమాన్’ నిర్మాతలు నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. మరోవైపు దర్శకుడు తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న కొత్త సినిమాకు కూడా సాయిధరమ్ తేజ్ అంగీకరించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఇటీవల ప్రకటించగా, వచ్చే నెలలో షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. అనిల్ సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఒకవైపు సినిమాలతో బిజీగా ఉంటూనే, మరోవైపు పెళ్లి వార్తలతో తేజ సజ్జా, సాయిధరమ్ తేజ్ ఇద్దరూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. అయితే తేజ సజ్జా వివాహంపై అధికారిక ధ్రువీకరణ రావాల్సి ఉండగా, సాయిధరమ్ తేజ్ పెళ్లికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా వెల్లడికావాల్సి ఉంది.