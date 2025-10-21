బాంబ్ పేల్చిన సమంత, రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఫ్యాన్స్ కు హింట్ ఇస్తోందా?
దీపావళి సందర్భంగా భారీ బాంబ్ పేల్చింది సమంత. డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో డేటింగ్ వార్తల వల్ల వైరల్ అవుతున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఈసారి దివాళి సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ షాక్ అయ్యేలా ఓ హింట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసిందా?
సమంత దివాళి సెలబ్రేషన్స్
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఈ దీపావళిని ఎంతో గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసింది. అయితే ఈ పండుగ సందర్భంగా ఆమె షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను కుదిపేస్తున్నాయి. ఫ్యాన్స్ గ్రూపుల్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోల వల్ల సమంత మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా నిలిచింది. సమంత ఈసారి దివాళిని రూమర్డ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ ఫోటోలలో రాజ్ ఒక్కడితో కాకుండా, ఆయన ఫ్యామిలీతో కలిసి సమంత పండుగ జరుపుకుంది. ఆమె ఇలా సంబరాల్లో పాల్గొనడం చూసి అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు.
సమంత డేటింగ్ వార్తలు
గత కొద్ది కాలంగా సమంతపై రకరకాల వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. సమంత మరోసారి రిలేషన్షిప్లో ఉందని, త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత డేటింగ్ చేస్తోందన్న ప్రచారం ఇటీవల ఎక్కువగా జరుగుతోంది. దీనికి తోడు ఈమధ్య వీరిద్దరూ కలిసి వెకేషన్లకు వెళ్లిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేశాయి. ఇక దివాళి సందర్భంగా బయటకు వచ్చిన ఫోటోలు ఆ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చుతున్నాయి. ఇక ఈ విషయంలో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. రాజ్ తో రిలేషన్ విషయాన్ని సమంత హింట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుందని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.
రాజ్ నిడిమోరుతో పరిచయం
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్తో ఇండియా వైడ్ గా బాగా పాపులర్ అయ్యాడు రాజ్. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో కొన్ని సినిమాలకు రైటర్ గా పనిచేశారు. మరికొన్ని సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు నిర్మించారు. ప్రస్తుతం పూర్తిగా వెబ్ సిరీస్ ల పై ఫోకస్ చేశారు రాజ్. ఈక్రమంలో ఫ్యామిలీ మెన్ 2 సిరీస్ నుంచి సమంతతో రాజ్ కు పరిచయం ఏర్పడింది. రాజ్ నిడిమోరు, సమంతతో క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతున్న ఫోటోలు వైరల్ అవుతుండటంతో సోషల్ మీడియాలో ఎవరికి నచ్చింది వారు రాసుకుంటున్నారు. అయితే వీరిద్దరు మాత్రం డేటింగ్ వార్తలపై ఇంత వరకూ స్పందించలేదు.
నిర్మాతగా మారిన సమంత
సమంత ఇప్పుడిప్పుడు మళ్లీ సినిమాల్లో యాక్టీవ్ అవుతున్నారు. రీసెంట్ గా ఆమె నిర్మాతగా మారి ‘శుభం’ అనే సినిమాను నిర్మించారు. ఈసినిమాలో ఓ పాత్రలో కూడా సమంత నటించారు. ఈ మూవీ హిట్ అవ్వడంతో నిర్మాతగా మరిన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నుసమంత ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఒకానొక సమయంలో టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగు వెలిగిన సమంత.. నాగచైతన్యతో పెళ్లి, విడాకుల తరువాత కాస్త తగ్గారు, వాటికి తోడు కొన్ని ఆరోగ్యపరమైన సమస్యల కారణంగా సినిమాల నుంచి ఏడాదిన్నరకు పైగా బ్రేక్ తీసుకుంది సామ్. మాయోసైటిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడిన సమంత, ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకొని తిరిగి కెరీర్పై దృష్టి సారిస్తోంది. బాలీవుడ్ లో ఎక్కువగా వెబ్ సిరీస్ లు చేస్తోంది.