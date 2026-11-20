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- Ramayana Collections: 2 వారాల్లో 20 రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన రామాయణ.. రణబీర్-యశ్ కాంబో సూపర్ హిట్!
Ramayana Collections: 2 వారాల్లో 20 రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన రామాయణ.. రణబీర్-యశ్ కాంబో సూపర్ హిట్!
Ramayana Collections: రణబీర్ కపూర్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన భారీ బడ్జెట్ సినిమా ‘రామాయణ’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సునామీ సృష్టిస్తోంది. రిలీజైన కేవలం రెండు వారాల్లోనే ఆల్ టైమ్ 20 రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఇంతకీ ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?
14 రోజుల్లో రామాయరణ కలెక్షన్స్..
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రిలీజైన మైథలాజికల్ మూవీ 'రామాయణ పార్ట్ 1' కేవలం 14 రోజుల్లోనే ఏకంగా ₹1500 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. అంతేకాదు, ఈ సినిమా ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. కచ్చితంగా చెప్పాలంటే, కేవలం 2 వారాల్లో 20 రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. దీంతో రణబీర్, యశ్, సాయి పల్లవి కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్ అని ప్రేక్షకులు ఫిక్స్ అయిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
తొలిరోజే మహా రికార్డ్!
రామాయణ సృష్టించిన తొలి రికార్డ్.. ఒక్క రోజులోనే అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడవడమే. బుక్ మై షోలో ఒక్క రోజులోనే 16.60 లక్షల టికెట్లతో రామాయణ టాప్ లో నిలిచింది. ఒక గంటలో అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడైన రికార్డు కూడా దీనిదే. అక్కడ గంటకు 1.40 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. బుక్ మై షోలో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు రోజుకు 10 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్మిన సినిమాగా రామాయణ చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ ఫీట్ సాధించిన ఆరో భారతీయ సినిమాగా రామాయణ నిలిచింది. ఫస్ట్ వీకెండ్ నాటికి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తో కలిపి ఏకంగా 54.76 లక్షల టికెట్లను ఈ సినిమా అమ్మింది.
ఐమ్యాక్స్ లో అత్యధిక వసూళ్లు!
రామాయణ ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ లోనూ అదరగొట్టింది. ఐమ్యాక్స్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా రికార్డులకెక్కింది. దీని ద్వారా సుమారు ₹18.75 కోట్లు రాబట్టింది. ఇండియాలో ఒక్క రోజులోనే ₹100 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించి, ఈ ఘనత సాధించిన రెండో బాలీవుడ్ సినిమాగా నిలిచింది.
₹300 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్!
కేవలం 5 రోజుల్లోనే ఇండియాలో ₹300 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు దాటేసి కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసింది. ఐదో రోజు, అంటే సోమవారం నాడు ఇండియాలో ₹95 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. దీంతో మండే టెస్ట్ పాస్ అయిన తొలి సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఆరో రోజు అంటే మంగళవారం, రామాయణ ₹78.21 కోట్లు రాబట్టి సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇక తొలి బుధవారం షారుఖ్ ఖాన్ పఠాన్ సినిమా ₹55 కోట్లు వసూలు చేస్తే, రామాయణ ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేసి ₹61 కోట్ల మార్క్ దాటింది. వీకెండ్ సమయానికి రామాయణ 1000 కోట్ల క్లబ్ను టచ్ చేసింది.
యానిమల్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన రామాయణ!
రణబీర్ కపూర్ కెరీర్ లో 2023లో వచ్చిన యానిమల్ సినిమానే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్ గా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు రామాయణతో రణబీర్ ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. సాయి పల్లవి కెరీర్ లో అమరన్ బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్ గా ఉండగా, ఇప్పుడు సీతమ్మ పాత్రతో ఆమె కూడా కొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
యశ్ సాధించింది ఏంటి?
కేజీఎఫ్, ఆ తర్వాత వచ్చిన కేజీఎఫ్ 2తో పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన యశ్, ఇప్పుడు రామాయణతో కూడా అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ చేశాడు. రామాయణ పార్ట్ 1 కేవలం 7 రోజుల్లోనే దేశీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ₹500 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించింది. నితీష్ తివారీ కెరీర్ లో దంగల్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹2000 కోట్లు వసూలు చేసి బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలవగా, ఆ దంగల్ ఫస్ట్ డే రికార్డును రామాయణ ఇప్పటికే బ్రేక్ చేసింది. దృశ్యం 3 రికార్డును బద్దలు కొట్టి హిందీ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్ గా రామాయణ నిలిచింది.
1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన మూడో సినిమా రామాయణ!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన మూడో సినిమా రామాయణ. కేవలం 14 రోజుల్లోనే ఈ మైలురాయిని దాటిన రామాయణ, అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన సినిమాగా రికార్డులకెక్కింది. దంగల్, సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్ తర్వాత విదేశాల్లో ₹510 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన సినిమాగా రామాయణ మూడో స్థానంలో ఉంది.