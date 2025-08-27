పవన్ కళ్యాణ్ చేతిపై స్పెషల్ టాటూ, ఆ అక్షరాల అర్థం ఏంటో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రభుత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నప్పటికీ, తాను కమిట్ అయిన సినిమాలపై కూడా పూర్తి సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ చేతికి ఉన్న ఓ టాటూ వైరల్ అవుతోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఓజీ మూవీ నుంచి వరుసగా అప్ డేట్స్ ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు టీమ్. ఈక్రమంలోనే ఈ సినిమా నుంచి ‘సువ్వి సువ్వి’ సాంగ్ కు సబంధించిన అప్ డేట్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సాంగ్ కు సబంధించి రిలీజ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్, హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ అదిరిపోయే లుక్ లో కనిపించారు. దీపాల వెలుగులో వారు కనిపించిన ఆ విజువల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ పోస్టర్లోని ఒక చిన్న విశేషం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. అదేంటంటే పవన్ చేతిపై కనిపించిన జపనీస్ టాటూ.
ఈ టాటూ విషయంలో రకరకాల ఊహాగానాలు నడుస్తున్నాయి. ఫ్యాన్స్ అయితే ఈ టాటూకి అర్ధం ఏంటబ్బా అని సెర్చ్ చేస్తున్నారు. జపనీస్ భాషలో మూడు అక్షరాలతో ఉన్న ఈ పదంపై రకరకాల అర్ధాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. నిపుణులు, అభిమానుల ప్రకారం ఆ మూడు అక్షరాలకు మొదటి అక్షరానికి Promise (వాగ్దానం), రెండో అక్షరం: Strength (బలం), మూడో అక్షరం: Fire (నిప్పు) అనే అర్ధం వస్తుందని సమాచారం.
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఓజీ మూవీ నుంచి వరుసగా అప్ డేట్స్ ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు టీమ్. ఈక్రమంలోనే ఈ సినిమా నుంచి ‘సువ్వి సువ్వి’ సాంగ్ కు సబంధించిన అప్ డేట్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సాంగ్ కు సబంధించి రిలీజ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్, హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ అదిరిపోయే లుక్ లో కనిపించారు. దీపాల వెలుగులో వారు కనిపించిన ఆ విజువల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ పోస్టర్లోని ఒక చిన్న విశేషం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. అదేంటంటే పవన్ చేతిపై కనిపించిన జపనీస్ టాటూ.
ఈ మూడు పదాలు కలిపి సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పోషిస్తున్న పాత్రకు లింక్ అవుతాయని తెలుస్తోంది. ఈసినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్ తో పాటు ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ ను ఈ టాటూ ప్రతిబింబిస్తోందని ఫ్యాన్స్ విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు ఓజీ నుంచి విడుదలైన గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సాంగ్ లాంటి ప్రమోషనల్ కంటెంట్కి మంచి స్పందన రాగా, ఈ టాటూ కూడా సినిమాపై మరింత ఇంట్రెస్ట్ ను పెంచింది. ఇప్పటికే ఫ్యాన్స్ టాటూ అక్షరాలపై రకరకాల కోణాల్లో విశ్లేషిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.
సుజీత్ డైరెక్షన్ లో రూపొందుతున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో పవన్ కళ్యాణ్ గ్యాంగ్స్టర్గా కనిపించనున్నారు. ప్రియాంక మోహన్, ఇమ్రాన్ హష్మి, శ్రియా రెడ్డి, ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. మేకర్స్ వెల్లడిస్తున్న ప్రకారం, ‘ఓజీ’ 2025 సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది.