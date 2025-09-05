- Home
- Entertainment
- ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్ లలో తిరుగులేని హీరో.. క్రిమినల్ జస్టిస్ ఫేమ్ పంకజ్ త్రిపాఠి ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా
ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్ లలో తిరుగులేని హీరో.. క్రిమినల్ జస్టిస్ ఫేమ్ పంకజ్ త్రిపాఠి ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా
సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లతో ఊహించని క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి ఆస్తులు, రెమ్యునరేషన్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పంకజ్ త్రిపాఠి తన బహుముఖ ప్రజ్ఞ, సహజ నటన, నేలవిడిచి సాము చేయని వ్యక్తిత్వంతో భారతీయ సినిమాలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూ, బాలీవుడ్లో అత్యంత గౌరవనీయ నటులలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఆయన ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయన స్థిరమైన నటన ఆయనకు కీర్తిని మాత్రమే కాకుండా, ఆర్థికంగా స్థిరత్వాన్ని కూడా తెచ్చిపెట్టింది. పంకజ్ త్రిపాఠి నికర సంపద, ఆదాయం, ఆస్తుల గురించి తెలుసుకుందాం.
2025లో పంకజ్ త్రిపాఠి నికర సంపద ₹45 నుండి 50 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. ఆయన ఆదాయం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, బ్రాండ్ల ప్రచారం, కార్యక్రమాల హాజరు నుండి వస్తుంది.
ప్రాజెక్ట్ స్థాయిని బట్టి, పంకజ్ త్రిపాఠి ప్రతి సినిమాకి ₹3–5 కోట్లు వసూలు చేస్తారు. స్త్రీ, బరేలీ కి బర్ఫీ, గుంజన్ సక్సేనా వంటి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలలో ఆయన పాత్రలు ఆయన ఆదాయాన్ని బాగా పెంచాయి.
తన నమ్మకమైన వ్యక్తిత్వంతో, త్రిపాఠి బ్రాండ్లకు సహజ ఎంపికగా మారారు. ప్రస్తుతం, ఆయన ఆర్థిక సేవలు, వినియోగ వస్తువులు, ఆరోగ్య పోషకాలు వంటి విభాగాలలో అనేక బ్రాండ్లకు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్, ఆస్తులు
పంకజ్ త్రిపాఠి ముంబైలో ఒక సౌకర్యవంతమైన ఇంకా సరళమైన ఇంటిని కలిగి ఉన్నారు, ఇందులో ఆయన కుటుంబం నివసిస్తుంది.
అవార్డులు, గుర్తింపులు
నికర సంపద ఆర్థిక విజయాన్ని చూపిస్తుండగా, త్రిపాఠి ఒక గొప్ప నటుడిగా రాణిస్తున్నారు. ఆయన జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు, అనేక ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు, OTT ఫార్మాట్లలో అవార్డులను గెలుచుకున్నారు.
జీవనశైలి, సరళత
ఖ్యాతి, సంపద ఉన్నప్పటికీ, పంకజ్ త్రిపాఠి సాధారణ జీవితాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడతారు.పంకజ్ త్రిపాఠి నికర సంపద ₹45 నుండి 50 కోట్లు ఆయన నటనా ప్రతిభను మాత్రమే కాకుండా, ఆయన సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది. బీహార్లో ఒక రైతు కొడుకు నుండి నేడు బాలీవుడ్లో ఒక ప్రముఖ నటుడిగా ఎదిగారు.