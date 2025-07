విడుదలైన `వార్‌ 2` టీజర్‌ అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది. యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్లు అదిరిపోయాయి. తారక్‌, హృతిక్‌ ఢీ అంటే ఢీ అనే సీన్లు వాహ్‌ అనిపించాయి. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు కూడా భారీగా ఏర్పడ్డాయి.

అది సినిమా బిజినెస్‌పై భారీ హైప్‌ని పెంచేసింది. ఈ మూవీ బిజినెస్‌ లెక్కలు ఇప్పుడు షాకిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో `వార్‌ 2` తెలుగు రైట్స్ నిర్మాత నాగవంశీ దక్కించుకోవడం విశేషం.

తన సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ఈ మూవీని విడుదల చేస్తున్నట్టు తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఎన్టీఆర్‌ నటించిన మూడు సినిమాలను వరుసగా విడుదల చేయడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు నాగవంశీ.

గతంలో `అరవింద సమేత`, ఆ తర్వాత `దేవర` చిత్రాన్ని ఆయనే విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు `వార్‌ 2`ని తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో ఆయనే విడుదల చేయబోతున్నారు. హ్యాట్రిక్‌ కొట్టబోతున్నట్టు తెలిపారు.

Yes… it’s #War2…Couldn’t be happier to reunite with my dearest @tarak9999 anna ❤️



After #AravindhaSametha and #Devara, it’s time for the hattrick and we are going all in no matter what 💥💥



Dear fans… get ready!

You are going to witness the man of masses like NEVER before….… pic.twitter.com/1ETM7iJVGM

— Naga Vamsi (@vamsi84) July 5, 2025