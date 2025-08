ప్రస్తుతం రిషబ్‌ శెట్టి `కాంతార 2` చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. `కాంతారః ఛాప్టర్‌ 1` పేరుతో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో హీరోగా నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు రిషబ్‌ శెట్టి. `కాంతార` మూవీకిది ప్రీక్వెల్‌గా ఉండబోతుందట. లెజెండ్‌(కాంతార లోని పాత్ర) గతాన్ని, ఆ పాత్ర మూలాలకు సంబంధించిన కథని ప్రధానంగా చేసుకుని ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారట. మొదటి పార్ట్ కి రెండు రెట్లు హైలో ఈ చిత్రం ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది. సినిమాని గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్‌ 2న పాన్ ఇండియా లెవల్‌లో విడుదల చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది టీమ్‌.

