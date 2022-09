నందిని రాయ్ బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్ లో సినీతారలు.. హాట్ లుక్ లో షాకిచ్చిన నటి హేమ

నందిని రాయ్ నేడు తన 32వ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకుంది. ఆమె బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్ కి పలువురు సినీ తారలు హాజరయ్యారు.

గత ఏడాది విడుదలైన 'In the Name Of God' వెబ్ సిరీస్ లో నందిని రాయ్ కీలక పాత్రలో బోల్డ్ రోల్ పోషించింది. అవకాశం లభిస్తే గ్లామర్ ఒలకబోసేందుకు నందిని రాయ్ సిద్ధంగా ఉంది.