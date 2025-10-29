మెగా బ్రదర్స్ మధ్య విభేదాలు.. నాగబాబు రియాక్షన్ ఇదే.. ఎప్పుడు గొడవ పడతారంటే?
మెగా బ్రదర్స్ చిరంజీవి, నాగబాబు, పవన్ ల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? ఎలాంటి గొడవలు ఉంటాయి? ఆ సమయంలో ఏం చేస్తారనేది ఆసక్తికరం. ఆ విషయాలను పంచుకున్నారు నాగబాబు.
ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న మెగా బ్రదర్స్
మెగా బ్రదర్స్ అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగబాబు, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. ఈ ముగ్గురు ఫ్యామిలీ పరంగా ఎంతో ఆప్యాయంగా, ప్రేమతో ఉంటారు. ఒకరికొకరు అండగా ఉంటారు. సపోర్ట్ చేసుకుంటారు. కష్టాల్లో ఉంటే ఆదుకుంటారు. ముగ్గురి మధ్య యూనిటీ ఉంటుంది. ముగ్గురు అన్నదమ్ముల మధ్యనే కాదు, వారి పిల్లల మధ్య కూడా అదే ప్రేమ, ఆప్యాయత ఉంటుంది. అందుకే వారిని మెగా ఫ్యామిలీ అంటారు. ఏ ప్రత్యేక అకేషన్ ఉన్నా అంతా కలిసిపోతారు. కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఆపదలో ఉన్నా కూడా అంతే సపోర్ట్ గా ఉంటారు.
మెగా బ్రదర్స్ మధ్య విభేదాలపై నాగబాబు రియాక్షన్
అయితే చాలా వరకు ఏ కుటుంబంలో అయినా బ్రదర్స్ ఓ స్టేజ్కి వచ్చాక విడిపోతుంటారు? గొడవలు అవుతుంటాయి. కానీ మీరు మాత్రం ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్. అది ఎలా సాధ్యమనే ప్రశ్న నాగబాబుకి ఎదురయ్యింది. దీనికి ఆయన స్పందిస్తూ ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. తమ మధ్య గొడవలు ఏ విషయంలో వస్తాయో తెలిపారు. తమపై వచ్చే గాసిప్పులను తాము పట్టించుకోమని తెలిపారు. `మా ముగ్గురు బ్రదర్స్ కి, ఇద్దరు సిస్టర్స్ కి మధ్య అందరిని కట్టిపడేసేది లవ్. మా మధ్య ప్రేమ అనే స్ట్రాంగ్ బాండ్ మా అమ్మ వేసింది. అలా అని మా మధ్య డిఫరెంట్స్ ఆఫ్ ఓపీనియన్స్ ఉండవు అనేది ఉండదు. నేను చెప్పింది అన్నయ్య(చిరంజీవి)కి నచ్చకపోవచ్చు, తమ్ముడి(పవన్ కళ్యాణ్)కి నచ్చకపోవచ్చు. అలాగే మా అన్నయ్య చెప్పింది నాకు నచ్చకపోవచ్చు. అభిప్రాయాల విషయంలో మేం గట్టిగానే చెబుతాం. అయితే ఆ అభిప్రాయం విషయంలోనే డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి, తప్ప మిగిలిన విషయాలపై అది ఎఫెక్ట్ కాదు. ఒక్క ఒపీనియన్ విషయంలోనే విభేదిస్తాం తప్పితే, మిగిలిన విషయాల్లో కాదు, లక్ష విషయాల్లో తాము కలిసి పనిచేస్తుంటాం, కలిసి ఉంటాం. ఒక్క డిఫరెంట్స్ కోసం లక్ష విషయాలను వదులుకోం. వాటిని ఒక్క అభిప్రాయం ప్రభావితం చేయదు. ఈ విషయంలో తమ మధ్య లోతైన అండర్ స్టాండింగ్ ఉంటుంది` అని తెలిపారు నాగబాబు.
రామ్ చరణ్, సుస్మిత వల్లే పిల్లల్లోనూ బాండింగ్
ఆయన ఇంకా చెబుతూ, ఈ అండర్ స్టాండింగ్ తన విషయంలోనే కాదు, పిల్లల విషయంలోనూ ఉందన్నారు. `మా కుటుంబంలో దాదాపు పది మంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్లు కూడా అంతే అండర్స్టాండింగ్తో ఉంటారు. సొంత అన్నదమ్ముళ్లు, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గానే ఉంటారు. మేం ముగ్గురం బ్రదర్స్ ఎలాగూ కలిసే ఉంటాం, కానీ కజిన్స్ లెవల్లో కూడా అంతే బాగా కలిసి ఉండటం గొప్ప విషయం. దీనికి కారణం మా అన్నయ్య. ఆయన అందరు కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటారు. అదే క్యారెక్టర్ చరణ్ బాబుకి, పెద్దమ్మాయి సుస్మితకి వచ్చింది. ఈ ఇద్దరి వల్ల మిగిలిన వాళ్ల మధ్య మంచి బాండింగ్ ఏర్పడింది. అది కంటిన్యూ అవుతుంది. చరణ్, సుస్మిత మా అబ్బాయి, అమ్మాయిని, తేజ్, వైష్ణవ్ని, ఇలా అందరిని బాగా చూసుకుంటారు. ఏ అవసరం వచ్చినా అండగా ఉంటారు. ఎవరు ఏమైనా అన్నా సపోర్ట్ గా వెళ్తారు. అదంతా మా అన్నయ్య వల్ల, మా అన్నయ్యకి అమ్మ వల్ల వచ్చింది. దాన్ని చరణ్, సుస్మిత కొనసాగిస్తున్నారు.
అన్నయ్య నిత్యం ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచిస్తారు
ఈ విషయంలో అన్నయ్య గొప్పతనం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. ఆయన మా అన్నదమ్ముళ్ల వరకే కాదు, పిల్లలు కూడా బాగుండాలని చూస్తారు. నిరంతరం వారి గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. పిల్లలే కాదు, పిల్లల పిల్లలు(మనవళ్లు, మనవరాళ్లు) కూడా బాగుండాలని, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారనేది, ఎలా సెట్ చేయాలనేది ఆలోచిస్తారు. ఆయన నిత్యం ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆయన నటించిన సినిమా `మగమహారాజు`లోని పాత్ర లాగే, ఆయన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది` అని చెప్పారు నాగబాబు. టీఎఫ్పీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నాగబాబు ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు.