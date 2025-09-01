బాంబు పేల్చిన నాగ్ అశ్విన్, కల్కి 2 ఇప్పట్లో ఉండదు.. ఎందుకో తెలుసా
డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పారు. కల్కి 2 ఇప్పట్లో ఉండదని తేల్చేశారు. ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని కూడా నాగ్ అశ్విన్ వివరించారు.
ఇండియాలో ప్రస్తుతం మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్ ఇండియా సీక్వెల్ చిత్రాల్లో కల్కి 2 ఒకటి. గత ఏడాది నాగ్ అశ్విన్ దర్శకుడిగా ప్రభాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కల్కి 2898 ఎడి చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద 1100 కోట్లు రాబట్టింది. దీపికా పదుకొనె, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ఈ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా కల్కి 2 చిత్రం రావలసి ఉంది. కల్కి మొదటి భాగంలో క్లైమాక్స్ లో కర్ణుడి పాత్రకి సంబంధించిన సన్నివేశాలు హైలైట్ గా నిలిచాయి. రెండవ భాగంలో కర్ణుడు, అశ్వథామ మధ్య ఏం జరగబోతోంది అని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అందుకే కల్కి 2 ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుందా అని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
అయితే తాజాగా డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పారు. కల్కి 2 ఇప్పట్లో ఉండదని తేల్చేశారు. కల్కి చిత్రం వెండి తెరపైకి రావడానికి ఇంకా రెండు మూడేళ్ళ సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈ కల్కి పార్ట్ 2 ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని కూడా నాగ్ అశ్విన్ వివరించారు.
నాగ్ అశ్విన్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రంలో నటించాల్సిన ప్రధాన నటీనటులంతా ప్రస్తుతం చాలా బిజీగా ఉన్నారు. కల్కి పార్ట్ 2లో భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రీ ప్రోడుక్ష వర్క్ కి చాలా సమయం కేటాయించాలి. గ్రాఫిక్స్ ఎక్కువగా ఉండే సన్నివేశాలు కూడా ఉంటాయి.
కాబట్టి కల్కి 2 చిత్రం ప్రారంభం కావడానికి సమయం పడుతుంది. ఈ ఏడాది కల్కి 2 ప్రారంభం కాదు. దీనికి తోడు ప్రభాస్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. రాజా సాబ్, ఫౌజీ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాడు. త్వరలో స్పిరిట్ చిత్రం కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. సో కల్కి 2 కోసం ఎదురుచూసే ఫ్యాన్స్ కి ఇది నిరాశే.