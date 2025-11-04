- Home
సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథలతో వచ్చే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లకు స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఓటీటీలో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులతో.. తప్పక చూడాల్సిన టాప్ 5 వెబ్ సిరీస్ లు ఏంటో తెలుసా?
టాప్ 5 సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
ఈమధ్య కాలంలో, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ట్విస్ట్ లతో కూడిన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను ఆడియన్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఇండియాలో గతంలో కంటే ఎక్కువగా సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ప్రజలు అన్ని భాషల చిత్రాలను చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, హాలీవుడ్, కొరియన్, చైనీస్ వంటి విదేశీ చిత్రాలను కూడా తమకు నచ్చిన భాషలో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే చూస్తున్నారు.
అందువల్ల, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథలున్న సినిమాలు ఒక ప్రత్యేకమైన జానర్ గా, స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ ను కలిగి ఉంటున్నాయి. ఇలాంటి సినిమాలు ప్రేక్షకుల మనసులను నేరుగా నియంత్రిస్తాయి. దీనివల్ల, ప్రజలు చివరి నిమిషం వరకు వదలకుండా ఆ సినిమాలను చూస్తారు. ఇక ఇండియాలో ఎక్కువగా ఆదరణ పొందిన, సూపర్ హిట్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ల గురించి, . ఈ ఐదు వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీలో ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని చూద్దాం.
1. రుద్ర: ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ (Rudra: The Edge Of Darkness)
బాలీవుడ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. దీన్ని డిస్నీ+ హాట్స్టార్లో చూడొచ్చు. ఇది బ్రిటిష్ సిరీస్ 'లూథర్' (Luther) ఆధారంగా రూపొందింది. అజయ్ దేవగన్, రాశీ ఖన్నా, ఇషా డియోల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అజయ్ దేవగన్ నటన అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
2. దురంగ (Duranga)
ఇది ఒక సీరియల్ కిల్లర్ కథ. ఈ కేసులను దర్యాప్తు చేయడమే ఈ వెబ్ సిరీస్ కథ. ఈ వెబ్ సిరీస్ను జీ5 (ZEE5) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో చూడవచ్చు.
3. అసుర్ (Asur)
ఇది ఒక సైకలాజికల్, సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథ. ఇది ప్రేక్షకులను చివరి ఎపిసోడ్ వరకు కట్టిపడేస్తుంది. ఈ వెబ్ సిరీస్లోని మలుపులు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. అర్షద్ వార్సీ, బరున్ సోబ్తీ, రిద్ధి డోగ్రా వంటి స్టార్స్ ఇందులో అద్భుతంగా నటించారు. ఈ వెబ్ సిరీస్ జియో సినిమాలో అందుబాటులో ఉంది.
4. ముఖ్బీర్: ది స్టోరీ ఆఫ్ ఎ స్పై (Mukhbir: The Story of a Spy)
జీ5లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్ ఒక గూఢచారి కథ. 1965 యుద్ధ సమయంలో, పాకిస్థాన్ కుట్రలను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడిన ఒక హీరో కథ ఇది. ప్రతీ ఒక్కరు తప్పక చూడాల్సిన సిరీస్. ప్రతీ సీన్ ఎంతో ఉత్కంఠను రేపుతుంది. థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
5. బెస్ట్సెల్లర్ (Bestseller)
రాయడంలో ఇబ్బంది పడుతున్న ఒక వ్యక్తి, ఆసక్తిగల ఒక మహిళా రచయిత్రిని కలుస్తాడు. తర్వాత, ఆమె కథను తన నవలలో రాయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. అదే సమయంలో, అతన్ని నాశనం చేయడానికి ఒక కుట్ర జరుగుతుంది. ఇదే 'బెస్ట్సెల్లర్' వెబ్ సిరీస్ కథ. ఈ సిరీస్ ను ప్రైమ్ వీడియోలో చూడవచ్చు.