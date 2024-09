మోక్షజ్ఞ ఫస్ట్ మూవీ రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా..? అన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నాడా..?

బాలయ్య వారసుడిగా మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీకి అంతా సిద్ధం అయ్యింది. ఆయన బర్త్ డే సందర్భంగా అదిరిపోయే న్యూ లుక్ కూడా వచ్చింది. అయితే మోక్షజ్ఞ తన ఫస్ట్ సినిమాకు ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటన్నాడో తెలుసా..?

ఇక ఇది ఇలా ఉండగా.. ప్రస్తుతం మోక్షజ్ఞకు సబంధించి మరో విషయం వైరల్ అవుతోంది. అదేంటంటే.. ఈ నందమూరి కుర్ర హీరో మొద‌టి సినిమాకు ఎంతరెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడు అనేది ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. మోక్షజ్ఞ అందుకుంటున్న రెమ్యున‌రేష‌న్ ఎంత..? ఇండ‌స్ట్రీ లో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది స్టార్ హీరోల వారసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. స్టార్స్ గా మారారు. అయితే హీరోల వార‌సులైనా కూడా వారు తమ డెబ్యూ మూవీకి చాలా త‌క్కువ పారితోషికం తీసుకున్నారు. కొంద‌రైతే మొదటి సినిమాకు ఎలాంటి రెమ్యున‌రేష‌న్ తీసుకోకుండా చేసినవారు ఉన్నారు.

మరికొంత మంది మాత్రం సినిమా హిట్ అయ్యాక లాభాల్లో వాటాలు తీసుకున్నారు. కాని మోక్ష‌జ్ఞ మాత్రం అందుకు పూర్తిగ భిన్నంగా ఆలోచించాడు. ఫ‌స్ట్ మూవీకే మోక్ష‌జ్ఞ ఏకంగా రూ. 20 కోట్ల రేంజ్ లో రెమ్యున‌రేష‌న్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడ‌ని టాలీవుడ్ లో టాక్ నడుస్తోంది. అటు నిర్మాత సుధాకర్‌ చెరుకూరి కూడా ఎంతైనా ఇచ్చేందుకు వెనకాడటం లేదు అంటున్నారు. అయితే మ‌రి ఈ ప్ర‌చారం ఎంత వ‌ర‌కు నిజ‌మ‌న్న‌ది తెలియదు కాని.. నెట్టింట్లో మాత్రం ఈ న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఇది ఫేక్ న్యూస్ అనేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. మరి నిజం ఎంతో తలియదు కాని.. నందమూరి హీరో కాబట్టి.. గట్టిగానే తీసుకుటాడు అంటున్నారు.

ఇక త్వరలో మోక్షజ్ఞ మూవీ ఓపెనింగ్ ఉంటుందని సమాచారం. ఈ ఓపెనింగ్ కు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా వస్తాడని ప్రచారం జరగుతోంది. మరి ఆయన నిజంగా వస్తాడా లేదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. సోషియో ఫాంటసీమూవీగా తెరకెక్కుతోన్న ఈసినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

