- Home
- Entertainment
- కాంతార చాప్టర్ 1 మూవీ దెబ్బకు బాక్సాఫీస్ షేక్, రిషబ్ శెట్టి మూవీ 7 రోజులకు ఎంత వసూలు చేసింది?
కాంతార చాప్టర్ 1 మూవీ దెబ్బకు బాక్సాఫీస్ షేక్, రిషబ్ శెట్టి మూవీ 7 రోజులకు ఎంత వసూలు చేసింది?
కాంతార చాప్టర్ 1 వరల్డ్వైడ్ గా బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. రిషబ్ శెట్టి సినిమా సౌత్ రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ, విదేశాల్లోనూ వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.
కాంతార చాప్టర్ 1 వరల్డ్వైడ్ రిపోర్టు
రిషబ్ శెట్టి జానపద చిత్రం, కాంతార చాప్టర్ 1, అధికారికంగా ఇప్పటివరకు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో కన్నడ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇంతక వరకూ ఈ ఘనత ఏ మూవీ సాధించలేదు.
వారంలోనే భారీగా వసూళ్లు
సక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, కాంతార చాప్టర్ 1 ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.410 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇది మొదటి భాగం కాంతార (రూ.408 కోట్లు) మొత్తం వసూళ్లను దాటేసింది.
రిషబ్ శెట్టి టార్గెట్ కంప్లీట్ చేస్తాడా?
రిషబ్ శెట్టి 'కాంతార చాప్టర్ 1' ఇప్పుడు యశ్ 'KGF చాప్టర్ 2' (రూ.1215 కోట్లు) తర్వాతే ఉంది. KGF చాప్టర్ 1 (రూ.238 కోట్లు) నాలుగో స్థానంలో ఉంది.
ప్రాథమిక అంచనాలు ఇవే
సక్నిల్క్ ప్రకారం, కాంతార చాప్టర్ 1 బుధవారం రాత్రి 8 గంటల వరకు రూ.15.42 కోట్లు వసూలు చేసింది. దేశీయంగా సినిమా రూ.306.42 కోట్లకు చేరింది. ఇవి ప్రాథమిక అంచనాలే.
పెరుగుతున్న కలెక్షన్లు
సోమవారం వసూళ్లు 50.40% తగ్గినా, రూ.31.25 కోట్లతో నిలకడగా ఉంది. మంగళవారం 7.14% వృద్ధి కనిపించింది. బుధవారం కూడా మంచి వసూళ్లు కొనసాగించింది.
అన్ని భాషల్లో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్
కాంతార చాప్టర్ 1 అక్టోబర్ 2న కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. అన్ని భాషల్లో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ సాధించింది కాంతార ఛాప్టర్ వన్ సినిమా.