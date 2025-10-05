మంచు విష్ణు , నయనతార తో పాటు కవల పిల్లల్ని కన్న ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఎవరో తెలుసా?
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది స్టార్స్ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. కొంత మంది సరోగసి ద్వారా కలవ పిల్లలని పొందిన వారు ఉన్నారు. నయనతార, మంచు విష్ణుతో పాటు కవల పిల్లలు కలిగి ఉన్న స్టార్స్ ఎవరంటే?
నయనతార
40 ఏళ్ల వయసులో కూడా సౌత్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా కొనసాగుతోంది నయనతార. రెండు సార్లు ప్రేమలో విఫలం అయిన నయనతార, మూడోసారి డైరెక్టర్ విగ్నేష్ శివన్ ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. 2022 లో వీరు వివాహం చేసుకోగా, కొద్ది నెలలకే వీరికి కవల పిల్లలు జన్మించారు. అయితే అద్దెగర్భం ద్వారా నయనతార కవలలను పొందారు. ఈ విషయం వివాదం కూడా అయ్యింది. ఇక ఆ ఇద్దరికి ఉయిర్ , ఉలగం అని పేర్లు కూడా పెట్టారు. ప్రస్తుతం నయనతార వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. తెలుగులో ఆమె మెగాస్టార్ చిరంజీవి జంటగా మన శంకరవరప్రసాద్ సినిమాలో నటిస్తోంది.
మంచు విష్ణు
మంచు వారి వారసుడు, మోహన్ బాబు తనయుడు, టాలీవుడ్ హీరో మంచు విష్ణు, 2009లో విరానికా రెడ్డిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు మొదటి సంతానంగా 2011 లో ఇద్దరు కవల పిల్లలు పుట్టారు. ఆడ పిల్లలు అయిన వీరికి ఆరియానా, వీవియానా అనే పేర్లు పెట్టారు. ఆ తరువాత విష్ణు భార్య ఓ అబ్బాయి మరో అమ్మాయికి కూడా జన్మనిచ్చారు. ఆరియానా, వీవియానా లతో పాటు విష్ఞు చిన్న తనయుడు కూడా రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన కన్నప్ప సినిమా ద్వారా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
ఉదయ భాను
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ డమ్ చూసిన మొదటి యాంకర్ ఉదయభాను. ప్రస్తుతం పెద్దగా యాక్టీవ్ గా లేకపోయినా.. యాంకర్ అంటే మందుగా తెలుగువారికి ఉదయభాను గుర్తుకువస్తుంది. పర్సనల్ లైఫ్ లో చాలా వివాదాలు చూసిన ఉదయభాను, మొదట ఒకరిని ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. కొన్నాళ్ళకు అతనితో విడిపోయి విజయ్ కుమార్ అనే మరో వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. వీరికి కవల ఆడ పిల్లలు పుట్టారు. వీరికి యువి నక్షత్ర, భూమి ఆరాధ్య అనే పేర్లు ఆమె పెట్టారు.
ప్రేమిస్తే భరత్
ప్రేమిస్తే సినిమాతో సౌత్ లో సంచలనం సృష్టించిన భరత్, 2013 లో తన స్కూల్ ఫ్రెండ్ జెస్లీ నీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి కవల సోదరులు పుట్టగా, వారిలో ఒకరికి ఆద్యన్, మరోకరికి జేన్ అని పేరు పెట్టారు. ప్రేమిస్తే సినిమాతో భరత్ స్టార్ హీరో అయిపోతాడు అనుకున్నారంత, కానీ ప్రస్తుతం అతని కెరీర్ అనుకున్నంతగా లేదు. అడపాదడపా మాత్రమే సినిమాలు చేస్తున్నాడు.
సంజయ్ దత్
సంజయ్ దత్ హీరోయిన్ మాన్యతా దత్ ని 2008లో మూడో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి 2010లో ఇద్దరు కవలలు పుట్టారు. వారిలో ఒకరు అబ్బాయి మరొకరు అమ్మాయి. అబ్బాయికి షాహరాన్ అని అమ్మాయికి ఇక్రాన్ అని పేర్లు పెట్టారు. సంజయ్ దత్ ప్రస్తుతం సౌత్ సినిమాల్లో విలన్ గా నటిస్తున్నారు. తెలుగులో ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాలో కనిపించిన సంజయ్, ప్రస్తుతం బాలయ్య అఖండ2 తో పాటు ప్రభాస్ రాజాసాబ్ లో కూడా సందడి చేయబోతున్నాడు.
సన్నీ లియోన్
బాలీవుడ్ బ్యూటీ సన్నీ లియోన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆమె చేసిన రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. రొమాంటిక్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్ గా ఉన్న సన్నీలియోన్ 2011 లో డానియల్ వెబర్ ని పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే ముందుగా వీరు నిషా అనే ఓ ఆడపిల్లను 2017లో దత్తత తీసుకున్నారు. ఆతరువాత ఏడాది 2018 లో సన్నీ లియోన్ ఇద్దరు కవల మగపిల్లలకు సరోగసి ద్వారా జన్మనిచ్చింది. వీరికి అషర్ అండ్ నోహా అనే పేర్లు పెట్టారు. సినిమాల సంగతి పక్కన పెడితే ప్రస్తుతం సమాజసేవలో ముందుంటుంది సన్నీ లియోన్.
కరణ్ జోహార్
బాలీవుడ్ దర్శక నిర్మాత, బుల్లితెర హోస్ట్ కరణ్ జోహార్ కూడా కవల్ పిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడు. 50 ఏళ్లు వయసు దాటినా ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోలేదు కరణ్. అయితే 2017లో అద్దె గర్భం ద్వారా ఇద్దరు కవల పిల్లలను పొందారు. వీరిలో ఒకరు అమ్మాయి, మరొకరు అబ్బాయి. వీరి పేర్లు రూహి , యష్. కరణ్ జోహార్ బాలీవుడ్ లో తిరుగులేని నిర్మాతగా దూసుకుపోతున్నారు. ఈమధ్య కాలంలో ఆయన సౌత్ పై కూడా దృష్టి పెట్టారు. రీసెంట్ గా మిరాయ్ ఫేమ్, టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో తేజ సజ్జాను కలిశారు కరణ్. మరి వీరి కాంబోలో సినిమా వస్తుందేమో చూడాలి.