స్టార్ హీరో ఇంటికి దగ్గరలో ఇల్లు కొన్న త్రిష, వైరల్ అవుతున్న న్యూస్

ఈమధ్య ఫిల్మ్ స్టార్స్ వరుసగా కొత్త ఇల్లు కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ ఇంటిది అయ్యింది హీరోయిన్ త్రిష. ఓ స్టార్ హీరో ఇంటికి దగ్గరలోనే ఇల్లు కొనేసిందట.

తమిళ స్టార్ సీనియర్ హీరోయిన్ త్రిష ఈమధ్య మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చింది. కొంత కాలం అవకాశాలు లేక.. ఖాళీగా ఉంది త్రిష. ఇక ఈ సీనియర్ హీరోయిన్ కెరీర్ పని అయిపోయింది లే అనుకున్న టైమ్ లో ఒకేసారి ఉవ్వెత్తున కెరటంలా లేచింది త్రిష.



రీసెంట్ గా పొన్నియన్ సెల్వన్ సినిమాతోమ పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో రచ్చ చేసింది త్రిష. ఈసినిమాలో ఐశ్వర్య రాయ్ నటించినా కాని.. త్రిషకే ఎక్కువగా పేరు వచ్చింది. ఈ సినిమా ద్వారా సౌత్ ఆడియన్స్ ను మరోసారి అలరించింది త్రిష. దాంతో ఆమె ఇమేజ్ తో పాటు డిమాండ్ కూడా పెరింది. వరుస ఆఫర్లు కూదా వచ్చి చేరుతున్నారు.



ఈ సినిమాలో యాక్షన్ హీరోయిన్ గా త్రిష అదరగొట్టింది. ఇక ప్రస్తుతం త్రిష చేతిలో రెండు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు ఉన్నాయి. అంతే కాదు హీరోయిన్ గా సెకండ్ ఇన్సింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసినట్టు అయ్యింది త్రిష. ముఖ్యంగా విజయ్ 67 మూవీలో త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. లోకేష్ కన గరాజ్ ఈమూవీని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.



విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమాలో హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ అయ్యింది త్రిష. అటు మరో స్టార్ హీరో అజిత్ సినిమాలో కూడా త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈక్రమంలో త్రిష కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసిందట. చెన్నైలో కాస్ట్లీ ఇంటిని కొనుగోలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది.



అంతే కాదు తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి ఇంటికి దగ్గరగా 35 కోట్లు ఖర్చు చేసి ఇంటిని కొన్నదట త్రిష. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది. చెన్నై ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్ లో తెగ వైరల్ అవుతుంది న్యూస్. అయితే ఈ వార్త అఫీషియల్ గా ఎవరూ అనౌన్స్ చేయలేదు.

సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ హీరోయిన్ గా ఒక వెలుగు వెలిగింది త్రిష. యంగ్ హీరోల దగ్గర నుంచి స్టార్ సీనియర్ హీరోల వరకూ తెలుగు,తమిళ సినిమాల్లో.. ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలలో నటించింది బ్యూటీ. ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, చిరంజీవి లాంటి స్టార్ హీరోలతో త్రిష సినిమాలు చేశారు.భారీ ఫ్యాన్ బేస్ ను సాధించింది.