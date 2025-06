`హరిహర వీరమల్లు` సినిమా విడుదల తేదీపై రూమర్లని ఖండించింది టీమ్‌. సోషల్‌ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న రిలీజ్‌ డేట్లు నిజమైనవి కావు, వాటిని ఎవరూ నమ్మొద్దు అని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి మిస్‌ లీడింగ్‌ డేట్‌లను ప్రచారం చేయోద్దని,

అదే సమయంలో రిలీజ్‌ డేట్‌ని మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రకటిస్తామని, తమ అధికారిక సోషల్‌ మీడియా ఛానెల్‌ ద్వారా వచ్చే రిలీజ్‌ డేట్‌నే నమ్మాలని, అప్పటి వరకు ఓపికగా ఉండాలని, ఇప్పటి వరకు అందిస్తున్న ప్రేమని, సహకారాన్ని కొనసాగించాలని టీమ్‌ వెల్లడించింది.

Kindly ignore all release dates currently circulating online. The new official release date will be announced in a few days through our official channels. We request your continued love and support until then. 🦅🏹#HariHaraVeeraMallu #HHVM #DharmaBattle pic.twitter.com/4NsKq4aG3u

— Hari Hara Veera Mallu (@HHVMFilm) June 9, 2025