ఆపిల్‌ బ్యూటీ బ్లాస్టింగ్‌ పోజులు.. మేగజీన్‌ కోసం క్లీవేజ్‌ షోతో మంటలు పుట్టిస్తున్న హన్సిక.. బెస్ట్ ట్రీట్‌

సౌత్‌ ఆపిల్‌ బ్యూటీ హన్సిక మోత్వాని.. అడపాదడపా హాట్‌ ఫోటో షూట్లు చేస్తుంటుంది. తన గ్లామర్‌ ఫోటోలను పంచుకుంటుంది. ఫ్యాన్స్ ని మైమరపింప చేస్తుంది. తాజాగా బ్లాస్టింగ్‌ పోజులతో మంటలు పుట్టిస్తుంది.



హన్సిక మరోవైపు సినిమాల పరంగానూ బిజీగా ఉంది. ఒకప్పుడు గ్లామర్‌ పాత్రలకు కేరాఫ్‌గా నిలిచిన హన్సిక ఇప్పుడు ట్రెండ్‌ మార్చింది. బలమైన పాత్రలకే ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ చిత్రాలు చేస్తూ ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఆమె తెలుగులో `105minutes`, `my name is shruthi` చిత్రాల్లో నటిస్తుంది.