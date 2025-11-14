మోహన్లాల్ ఊటీ విల్లా.. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూశారా, ఇన్సైడ్ ఫోటోలు
Mohanlal Luxurious Ooty Villa: మోహన్లాల్ తన ప్రైవేట్ ఊటీ విల్లా 'హైడ్అవే'ను అభిమానుల కోసం తెరిచారు. ఈ విల్లా లోపల దృశ్యాలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆ ఫోటోలు ఈ కథనంలో చూడండి.
మోహన్లాల్ ప్రైవేట్ ఊటీ విల్లా
ఇండియాలో గొప్ప నటులలో ఒకరైన మోహన్లాల్, తన ప్రైవేట్ ఊటీ విల్లా తలుపులను అభిమానుల కోసం తెరిచారు. 400కు పైగా సినిమాలు చేసిన ఈ సూపర్స్టార్కు అసాధారణమైన అభిమానులు ఉన్నారు.
అడుగడుగూ ఆకర్షణీయంగా
ఊటీకి 15 నిమిషాల దూరంలో ఉన్న 'హైడ్అవే' విల్లా విలాసం, ప్రశాంతతను మిళితం చేస్తుంది. కలోనియల్ శైలి ఇంటీరియర్స్లో చెక్క ఫ్లోరింగ్, పేస్టల్ గోడలు, అందమైన షాన్డిలియర్లు వెచ్చని వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి. లివింగ్ ఏరియాలోని ప్రకాశవంతమైన సోఫా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
ప్రశాంతమైన రీడింగ్ రూమ్
ఈ మూడు బెడ్రూమ్ల విల్లాలో ఎర్తీ థీమ్తో కూడిన రీడింగ్ రూమ్ ఉంది. చెక్క ఫ్లోర్ పై ఉన్న టాన్ లెదర్ సోఫా విశ్రాంతికి సరైనది. పుస్తకాలతో నిండిన చిన్న షెల్ఫ్, మోహన్లాల్ క్యారికేచర్లతో అలంకరించిన ఫైర్ప్లేస్ ఈ గదిని ప్రశాంతమైన సాయంత్రాలకు అనువుగా మారుస్తాయి.
రహస్య గన్ రూమ్
ఈ విల్లాలోని ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలలో ఒకటి రహస్య గన్ రూమ్, ఇది బార్గా కూడా పనిచేస్తుంది. గోడలపై అమర్చిన పాతకాలపు తుపాకులు పురాతన రూపాన్ని ఇస్తాయి. పెద్ద కిటికీల నుండి వచ్చే వెలుతురుతో ఈ గది విశ్రాంతికి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మాస్టర్ బెడ్రూమ్
ఒకప్పుడు మోహన్లాల్ స్వయంగా ఉపయోగించిన మాస్టర్ బెడ్రూమ్, ప్రశాంతమైన బూడిద రంగు షేడ్స్లో రూపొందించారు. తోటలోకి నేరుగా ప్రవేశం ఉండటం ప్రకృతిని దగ్గర చేస్తుంది.
పచ్చని తోట
విల్లా చుట్టూ అరుదైన కొండ పువ్వులు, పొడవైన చెట్లతో నిండిన పచ్చని తోట ఉంది. పగటిపూట పిక్నిక్లకు ఇది అనువైన ప్రదేశం. 'హైడ్అవే' సందర్శకులకు ప్రశాంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.