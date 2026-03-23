Dhurandhar 2 Day 4 Box Office: ఐదో రోజు డీలా పడ్డ 'ధురంధర్ 2', 4 రోజుల్లో బాహుబలి 2 రికార్డ్ బ్రేక్
Dhurandhar 2 Day 4 Box Office: ఫస్ట్ వీకెండ్లో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'.. మొదటి సోమవారం వచ్చేసరికి స్లో అయిపోయింది. వీకెండ్, సెలవు రోజు కాకపోవడంతో కలెక్షన్లు తగ్గాయి. మరి 'ధురంధర్ 2' 4 రోజుల కలెక్షన్ల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మొదటి సోమవారం స్లో అయిన 'ధురంధర్ 2'
'ధురంధర్ 2' ఐదో రోజు కలెక్షన్ ఎంత?
ట్రేడ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ sacnilk.com రిపోర్ట్ ప్రకారం, 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ఐదో రోజు, అంటే మొదటి సోమవారం నాడు సుమారు రూ.3.13 కోట్లు (ఉదయం 10 గంటల వరకు) వసూలు చేసింది. ఇందులో హిందీ బెల్ట్లో ఈ సినిమా దాదాపు రూ.2.89 కోట్లు సంపాదించింది.
'ధురంధర్ 2' ఐదు రోజుల మొత్తం కలెక్షన్
మొత్తం 5 రోజుల్లో 'ధురంధర్ 2' దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద సుమారు రూ.457.25 కోట్లు (సోమవారం ఉదయం 10 గంటల వరకు) వసూలు చేసింది. కేవలం హిందీ వెర్షన్ కలెక్షన్లే రూ.432.89 కోట్లకు చేరాయి. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా నాలుగు రోజుల్లో రూ.691కోట్లు రాబట్టింది. 5వ రోజుతో 700కోట్లని దాటబోతుంది.
ధురంధర్ 2 రోజువారీ కలెక్షన్ల వివరాలు(ఇండియా బాక్సాఫీసు)
- ప్రీమియర్: రూ.43 కోట్లు
- మొదటి రోజు: రూ.102.55 కోట్లు
- రెండో రోజు: రూ.80.72 కోట్లు
- మూడో రోజు: రూ.113 కోట్లు
- నాలుగో రోజు: రూ.114.85 కోట్లు
- ఐదో రోజు: రూ.3.13 కోట్లు
మొత్తం కలెక్షన్: రూ.457.25 కోట్లు
'ధురంధర్ 2' బడ్జెట్ ఎంత?
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాను సుమారు రూ.225 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించారు. ఈ లెక్కన చూస్తే, ఈ సినిమా ఇప్పటికే రూ.232 కోట్లకు పైగా లాభం సంపాదించింది. అంటే పెట్టిన బడ్జెట్పై 103 శాతానికి పైగా రిటర్న్స్ వచ్చాయన్నమాట. కేవలం 5 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ కేటగిరీలోకి చేరిపోయింది.
బాహుబలి 2 నాలుగు రోజుల రికార్డుని బ్రేక్ చేసిన ధురంధర్ 2
ఇక ధురంధర్ 2 బాక్సాఫీసు వద్ద ర్యాంపేజ్ ఆడుతోంది. ఈ చిత్రం నాలుగు రోజుల కలెక్షన్లు చూస్తే, ఇప్పటికే `ఆర్ఆర్ఆర్`, `జవాన్` మూవీ వసూళ్లని బ్రేక్ చేసింది. ఇప్పుడు `బాహుబలి 2` రికార్డుని కూడా బ్రేక్ చేయడం విశేషం. బాహుబలి 2 సినిమాకి నాలుగు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.625కోట్లు వచ్చాయి. కానీ ధురంధర్ 2కి నాలుగు రోజుల్లో ఏకంగా రూ.691కోట్లు రావడం విశేషం. అయితే ఇది ఇంకా `పుష్ప 2`ని బ్రేక్ చేయలేకపోయింది. లాంగ్ రన్లో దాటేస్తుందా అనేది చూడాలి.