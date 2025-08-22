- Home
చిరంజీవి టాప్ 10 అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రాలు.. ఫ్లాప్ టాక్తోనూ దుమ్ములేపిన సినిమాలివే
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేడు శుక్రవారం తన 70వ పుట్టిన రోజుని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నటించిన సినిమాల్లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 10 సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1.సైరా నరసింహ రెడ్డి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు: రూ. 244 కోట్లు
సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా 2019 లో విడుదలైంది. ఇందులో చిరంజీవితో పాటు, అమితాబ్ బచ్చన్, సుదీప్, విజయ్ సేతుపతి, నయనతార, తమన్నా వంటి వారు ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ దాదాపు రూ. 200 కోట్లు. క్రిటికల్గా ప్రశంసలందుకున్న ఈ మూవీ కమర్షియల్గా ఫెయిల్ అయ్యింది.
2. వాల్టర్ వీరయ్య
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు: రూ. 232 కోట్లు
బాబీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో చిరంజీవితో పాటు రవితేజ, శ్రుతి హాసన్ నటించారు. రూ. 125 కోట్ల బడ్జెట్ తో నిర్మించిన ఈ సినిమా 2023లో విడుదలైంది. చిరంజీవి కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది.
3. ఖైదీ నంబర్ 150
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు: రూ. 164 కోట్లు
ఈ సినిమా 2014లో విడుదలైన దళపతి విజయ్ నటించిన `కత్తి` చిత్రానికి తెలుగు రీమేక్. వి.వి. వినాయక్ దర్శకత్వం వహించిన 'ఖైదీ నంబర్ 150' సినిమా దాదాపు రూ. 75 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. ఇందులో చిరంజీవికి జోడీగా కాజల్ అగర్వాల్, విలన్గా తరుణ్ అరోరా నటించారు. 2017లో విడుదలైన ఈ మూవీ చిరంజీవి బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచి ఆయనకు మంచి రీఎంట్రీగా నిలిచింది.
4. గాడ్ ఫాదర్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్లు: రూ. 108 కోట్లు
2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో చిరంజీవితో పాటు సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార, సత్యదేవ్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఇది 2019లో విడుదలైన మోహన్ లాల్ నటించిన మలయాళ చిత్రం 'లూసిఫర్'కి రీమేక్. దాదాపు రూ. 90 కోట్లతో నిర్మించారు. యావరేజ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ కమర్షియల్గా సత్తా చాటలేకపోయింది.
5. ఆచార్య
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు: రూ. 71 కోట్లు
కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో చిరంజీవితో పాటు రామ్ చరణ్ నటించారు. వీరిద్దరు కలిసి పూర్తి స్థాయిలో నటించిన సినిమా ఇది. పూజా హెగ్డే చరణ్కి జోడీగా చేసింది. 2022లో విడుదలైన ఈ సినిమా బడ్జెట్ దాదాపు రూ. 130 కోట్లు. ఇది చిరు కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
6. ఇంద్ర
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు: రూ. 51.2 కోట్లు
2002 లో విడుదలైన ఈ చిత్రం బడ్జెట్ కేవలం రూ. 12 కోట్లు. బి. గోపాల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన ఆర్తి అగర్వాల్, సోనాలి బింద్రే నటించారు. శివాజీ, ప్రకాష్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ మూవీ అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
7. ఠాగూర్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు: రూ. 51 కోట్లు
వి.వి. వినాయక్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 2003లో విడుదలైంది. ఇది 2002 లో విజయకాంత్ నటించిన తమిళ చిత్రం 'రమణ' కి రీమేక్. రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్ తో నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన జ్యోతిక, శ్రియ శరణ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ మూవీ అప్పట్లో టాలీవుడ్ ని షేక్ చేసింది. చిరుని తిరుగులేని మెగాస్టార్గా నిలిపింది.
8.శంకర్దాదా MBBS
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్: రూ. 50.8 కోట్లు
ఈ చిత్రం సంజయ్ దత్ నటించిన 'మున్నాభాయ్ MBBS' చిత్రానికి రీమేక్. 2004 లో విడుదలైన ఈ చిత్రానికి జయంత్ సి పరాన్జీ దర్శకత్వం వహించారు. చిరంజీవి సరసన సోనాలి బింద్రే నటించగా, శ్రీకాంత్ మరో హీరోగా నటించారు. ఈ చిత్ర బడ్జెట్ కేవలం రూ. 15 కోట్లు. ఈ మూవీ పెద్ద హిట్ అయ్యింది.
9.స్టాలిన్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్: రూ. 50 కోట్లు
రూ. 20 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ఎ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించారు. 2006లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన త్రిష కృష్ణన్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఖుష్బూ, ప్రకాష్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. నెగటివ్ టాక్ని తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ కలెక్షన్ల పరంగా మాత్రం దుమ్ములేపింది.
10. శంకర్దాదా జిందాబాద్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్: రూ. 40 కోట్లు
ప్రభుదేవా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2007 లో విడుదలైంది. దాదాపు రూ. 20 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ మూవీలో చిరంజీవితో పాటు శ్రీకాంత్ మరో హీరోగా నటించగా, కరిష్మా కోటక్ హీరోయిన్గా చేసింది. ఇది సంజయ్ దత్ నటించిన 'లగే రహో మున్నాభాయ్' చిత్రానికి సీక్వెల్. ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. కానీ నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.