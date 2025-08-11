- Home
- చిరంజీవి `ముగ్గురు మొనగాళ్లు`ని చావు దెబ్బ కొట్టిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మూవీ ఏంటో తెలుసా? నాగబాబు బ్యాడ్ లక్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి `ముగ్గురు మొనగాళ్ల` సినిమాని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తన `నెంబర్ వన్` మూవీతో చావు దెబ్బ కొట్టాడు. సంక్రాంతికి బంపర్ హిట్ కొట్టాడు.
కృష్ణతో పోటీ పడ్డ చిరంజీవి
సినిమాల విషయంలో టాప్ హీరోల మధ్య పోటీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కొన్ని సార్లు క్లాష్ గట్టిగానే ఉంటుంది. ఒకే డేట్కి వచ్చి పోటీ పడ్డ సందర్భాలు చాలానే ఉంటాయి. అదే సమయంలో వారం గ్యాప్తో కూడా పోటీ పడి, ఒక సినిమాని మరో సినిమా కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టడం కామన్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే చిరంజీవి, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ విషయంలో ఇది చాలా సార్లే జరిగింది. ఓ సమయంలో మెగాస్టార్ `ముగ్గురు మొనగాళ్లు`ని చావు దెబ్బ కొట్టారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ. మరి మూవీ ఏంటీ? ఆ స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం.
నాగబాబు నిర్మాతగా `ముగ్గురు మొనగాళ్లు` చేసిన చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి త్రిపాత్రాభినయం చేసిన మూవీ `ముగ్గురు మొనగాళ్లు`. కె రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ, నగ్మ, రోజా హీరోయిన్లుగా నటించారు. అంజనా ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై నాగబాబు నిర్మించారు. ఫ్యామిలీ డ్రామాగా వచ్చిన ఈ చిత్రం 1994లో జనవరి 7న విడుదలైంది. చిరు మూడు పాత్రలు చేయడంతో ఆడియెన్స్ ప్రారంభంలో ఎగబడి చూశారు. పైగా ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉండటంతో గ్లామర్కి కొదవ లేదు. దీంతో మంచి ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. మొదటివారం బాగానే ఉంది. రెండో వారం పుంజుకునే లోపే కృష్ణ దెబ్బకొట్టాడు.
`నెంబర్ వన్`తో దుమ్ములేపిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటించిన `నెంబర్ వన్` మూవీ జస్ట్ వన్ వీక్ గ్యాప్తో వచ్చింది. ఈ చిత్రం జనవరి 14న సంక్రాంతి స్పెషల్గా విడుదలైంది. ఎస్వీకృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీలో సౌందర్య హీరోయిన్గా నటించింది. అప్పట్లో ఎస్వీకృష్ణా రెడ్డి జోరు మామూలుగా లేదు. ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమా హిట్టే అనేట్టుగా సాగింది. పైగా ఆ సమయంలో కృష్ణ పీక్లో ఉన్నారు. సౌందర్య స్టార్ హీరోయిన్గా రాణిస్తుంది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆకట్టుకుంది. దీనికితోడు సూపర్ స్టార్తో మంచి ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామాని తెరకెక్కించారు ఎస్వీకృష్ణారెడ్డి. అన్ని రకాల కమర్షియల్ ఎలిమెంట్లు ఉండటంతో సినిమాకి జనం బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యింది.
కృష్ణతో పోటీలో బోల్తా పడ్డా చిరంజీవి
ఈ క్రమంలో చిరంజీవి `ముగ్గురు మొనగాళ్ల`ని కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టింది సూపర్ స్టార్ కృష్ణ `నెంబర్ వన్`. చిరు మూవీ ప్రారంభంలో బాగానే ఆడినా, అసలైన సంక్రాంతి సీజన్కి గట్టి దెబ్బ పడింది. దీంతో మూవీ జస్ట్ యావరేజ్గా మారిపోయింది. ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేకపోయింది. ఇది నిర్మాత నాగబాబుకి కొంత నష్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఇందులో చిరంజీవి మూడు పాత్రలు పోషించినా, ఆ సమయంలో కృష్ణ జోరు ముందు నిలబడలేకపోయింది. ఇలా కృష్ణ `నెంబర్ వన్` చేతిలో చిరు `ముగ్గురు మొనగాళ్లు` గట్టి దెబ్బ తిన్నారని చెప్పొచ్చు.
మూడు సినిమాలతో చిరంజీవి బిజీ
ప్రస్తుతం చిరంజీవి `విశ్వంభర` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇది ఇటీవలే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్నట్టు సమాచారం. కాకపోతే వీఎఫ్ఎక్స్ విషయంలో డిలే అవుతుందని తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది దీపావళికిగానీ, లేదంటే డిసెంబర్లోగానీ సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు అనిల్ రావిపూడితో `మెగా157` సినిమా చేస్తున్నారు చిరు. వింటేజ్ చిరంజీవి చూపిస్తూ, ఆయన మార్క్ కామెడీ, యాక్షన్ మేళవిస్తూ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు అనిల్ రావిపూడి. ఈ మూవీ సంక్రాంతి రాబోతుంది. వీటితోపాటు శ్రీకాంత్ ఓడెల దర్శకత్వంలో మరో సినిమా చేస్తున్నారు చిరు. ఇది ఈ ఏడాది చివర్లో ప్రారంభం కానుంది.