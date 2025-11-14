- Home
బాలీవుడ్లో చాలా మంది స్టార్ కిడ్స్ నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. వీరిలో కొందరు విజయం సాధించారు, కానీ కొందరు ఇంకా తమ సత్తా చాటలేకపోయారు. అహాన్ పాండే నుంచి సుహానా ఖాన్ వరకు వారి సినిమాల రికార్డులు తెలుసుకుందాం...
బాలీవుడ్ టాప్ 10 స్టార్ కిడ్స్
బాలీవుడ్ లో జాన్వీ కపూర్, అనన్య పాండే లాంటి స్టార్ కిడ్స్ రాణిస్తున్నారు. వీరితో పాటు మరికొంతమంది స్టార్ కిడ్స్ కూడా సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. వీరిలో ఎంతమంది సక్సెస్ అయ్యారో తెలుసుకుందాం...
సారా అలీ ఖాన్
సైఫ్ అలీ ఖాన్ కూతురు సారా అలీ ఖాన్ 2018లో వచ్చిన 'కేదార్నాథ్' సినిమాతో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అయింది. సారా ఇప్పటివరకు 11 సినిమాల్లో నటించగా, వాటిలో 4-5 మాత్రమే హిట్ అయ్యాయి.
అహాన్ పాండే
చంకీ పాండే మేనల్లుడు అహాన్ పాండే ఈ ఏడాదే అంటే 2025లో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు. అతని సినిమా 'సైయారా' బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
జాన్వీ కపూర్
బోనీ కపూర్ కూతురు జాన్వీ కపూర్ 2018లో 'ధడక్' సినిమాతో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అయింది. ఆమె ఇప్పటివరకు 13 సినిమాల్లో కనిపించగా, వాటిలో 2-3 మాత్రమే హిట్ అయ్యాయి.
జునైద్ ఖాన్
ఆమిర్ ఖాన్ కొడుకు జునైద్ ఖాన్ 2024లో 'మహారాజ్' సినిమాతో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన మరో సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది.
అనన్య పాండే
చంకీ పాండే కూతురు అనన్య పాండే 2019లో 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2'తో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది. ఆమె ఇప్పటివరకు 9 సినిమాల్లో నటించగా, 2-3 మాత్రమే హిట్ అయ్యాయి.
ఖుషీ కపూర్
బోనీ కపూర్ కూతురు ఖుషీ కపూర్ 2023లో 'ది ఆర్చీస్' సినిమాతో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది. ఆమె ఇప్పటివరకు 3 సినిమాల్లో కనిపించినా, ఏదీ హిట్ కాలేదు.
సుహానా ఖాన్
షారుఖ్ ఖాన్ కూతురు సుహానా ఖాన్ 2023లో 'ది ఆర్చీస్' సినిమాతో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది. ఆ తర్వాత ఆమె సినిమా ఏదీ రాలేదు. తండ్రితో కలిసి 'కింగ్' సినిమాలో నటిస్తోంది.
ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్
సైఫ్ అలీ ఖాన్ కొడుకు ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్ ఈ ఏడాదే వచ్చిన 'నాదానియా' సినిమాతో అరంగేట్రం చేశాడు. తర్వాత 'సర్జమీన్' సినిమాలో కనిపించాడు. అతని రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యాయి.
రాషా తడానీ
రవీనా టాండన్ కూతురు రాషా తడానీ ఈ ఏడాదే వచ్చిన 'ఆజాద్' సినిమాతో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
షనాయ కపూర్
సంజయ్ కపూర్ కూతురు షనాయ కపూర్ ఈ ఏడాదే అంటే 2025లో వచ్చిన 'ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియా'తో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది.