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- Riteish Deshmukh: టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న జెనీలియా భర్త.. ఆ హీరో కోసమే నిర్ణయం ?
Riteish Deshmukh: టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న జెనీలియా భర్త.. ఆ హీరో కోసమే నిర్ణయం ?
బాలీవుడ్ స్టార్లు సౌత్ సినిమాల వైపు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆమిర్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, హృతిక్ రోషన్, అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ లాంటి స్టార్ హీరోలు సౌత్ సినిమాల్లో నటించారు. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో మరో బాలీవుడ్ స్టార్ కూడా చేరిపోయారు.
రితేష్ దేశ్ముఖ్
బాలీవుడ్ నటులు సౌత్ సినిమాల్లో నటించే ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. ఆమిర్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, హృతిక్ రోషన్, అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ లాంటి వాళ్లు ఇప్పటికే ఇక్కడ సినిమాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లోకి బాలీవుడ్ నటుడు రితేష్ దేశ్ముఖ్ కూడా వస్తున్నారు. హిందీలో ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలు చేసిన రితేష్, తొలిసారిగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
బాలీవుడ్లో సక్సెస్ఫుల్గా
మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి విలాస్రావ్ దేశ్ముఖ్ కొడుకైన రితేష్, ఎన్నో ఏళ్లుగా బాలీవుడ్లో సక్సెస్ఫుల్గా రాణిస్తున్నారు. కామెడీ నుంచి సీరియస్ రోల్స్ వరకు తనదైన యాక్టింగ్తో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో నటించడం ద్వారా ఇక్కడి ఆడియన్స్కు దగ్గరయ్యేందుకు రెడీ అయ్యారు.
జెనీలియా డిసౌజాకు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో క్రేజ్
రితేష్ భార్య జెనీలియా డిసౌజాకు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో, ముఖ్యంగా తెలుగులో ఎంత క్రేజ్ ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలతో ఆమె ఇక్కడ భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె భర్త టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
హీరో రామ్ తొలిసారి..
తెలుగు హీరో రామ్ తొలిసారిగా మెగాఫోన్ పట్టి ఓ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారని సమాచారం. రామ్, జెనీలియా కలిసి గతంలో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. వీరిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఉంది. ఆ చనువుతోనే జెనీలియా భర్తను రామ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తున్నారని టాక్.
రాజా శివాజీ సినిమా
ఇటీవలే రితేష్ నటించిన 'రాజా శివాజీ' సినిమా హిందీ, మరాఠీ భాషల్లో విడుదలైంది. విశేషం ఏంటంటే, ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ భాయ్జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఓ గెస్ట్ రోల్లో కనిపించి సందడి చేశారు.
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రితేష్ కొత్త ప్రయాణం
ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రితేష్ కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. బాలీవుడ్లో తనకు ఉన్న అనుభవాన్ని ఇక్కడ వాడుకునే అవకాశం ఆయనకు దొరికింది. మరి ఈ కొత్త ప్రయత్నంతో రితేష్ సౌత్ ఆడియన్స్ మనసు గెలుచుకుంటారా లేదా అనేది చూడాలి.