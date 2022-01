Nandini Rai: బిగ్ బాస్ ఫేమ్ నందిని రాయ్ అరాచకం... బికినీ ఫోజుల్లో మైండ్ బ్లాక్ చేస్తున్న బోల్డ్ బ్యూటీ

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ నందిని రాయ్ బికినీ ఫోజులతో మైండ్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు. అమ్మడు గ్లామర్ షోకి ఇంటర్నెట్ షేక్ అవుతుండగా... ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వెండితెరపై బ్రేక్ రాకున్నా సోషల్ మీడియాలో సూపర్ క్రేజ్ రాబడుతున్నారు.

ఇటీవల ఓటిటి హవా పెరగడంతో నందిని రాయ్ లాంటి అందాల భామలకు కలసి వస్తోంది. ఓటిటిలో విడుదలయ్యే వెబ్ సిరీస్ లలో నందిని రాయ్ అవకాశాలు అందుకుంటోంది. కొన్ని నెలల క్రితం విడుదలైన 'In the Name Of God' వెబ్ సిరీస్ లో నందిని రాయ్ కీలక పాత్రలో బోల్డ్ రోల్ పోషించింది.