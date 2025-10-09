- Home
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 అన్ని సీజన్ల మాదిరిగానే కొనసాగుతుంది. కొత్తదనం చూపిస్తారు అనుకుంటే.. ఎప్పటిలాగానే అదే పాత ఫార్ములను పట్టుకున్నారు. ఇక ఈసీజన్ లో లవ్ స్టోరీలకు కొదవే లేదు. ప్రతీ ఎపిసోడ్ లో ఏదో ఒక లవ్ సీన్ కనిపిస్తూనే ఉంది.
కనిపించని కొత్తదనం
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 రొటీన్ గానే కొనసాగుతోంది. కొత్తదనం కనిపిస్తుంది అనుకుంటే పాత ఫార్ములాకే కొత్త రంగులువేసి కలర్ ఫుల్ గా చూపిస్తున్నారు. బిగ్ బాస్ ఇల్లుతో పాటు, కంటెస్టెంట్లు మాత్రమే మారుతున్నారు.. కానీ టాస్క్ లు విషయంలో పెద్దగా మార్పులేమి కనిపించడంలేదు. అంతే కాదు ప్రతీసీజన్ లో ప్రేమపక్షులు మాత్రం పక్కాగా కనిపిస్తున్నారు. ఈసీజన్ లో కూడా రెండు మూడు జంటలు సందడి చేస్తున్నాయి. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లో రెండు మూడు జంటలు కనిపిస్తున్నాయి. తనూజకు ఇమ్మాన్యుయేల్ పులిహోర కలుపుతుంటే, రీతుతో పవన్ తెగ హడావిడి చేస్తున్నాడు, అటు కళ్యాణ్ కూడా రీతుతో మాట కలుపుతున్నాడు. ఇలా ఈసారి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ప్రేమ జంటలు ఎక్కువైపోయారు.
హగ్గులతో రెచ్చిపోయిన రీతు, పవన్
తgజా ఎపిసోడ్ లో బిగ్ బాస్ పెట్టిన టాస్క్ వల్ల ప్రేమ పక్షులకు కాస్త టైమ్ దొరికినట్టు అయ్యింది. మరీ ముక్యంగా పవన్, రీతు ఇద్దరు ఒకే టీమ్ లో ఉండటంతో ఈ రోజు జరిగిన టాస్క్ లలో ఆ ఇద్దరు గెలిచినప్పుడు ఈ ఇద్దరు ఓవర్ యాక్షన్ ను మిగతా కంటెస్టెంట్లు కూడా చూడలేకపోతున్నారు. ఈ ఎపిసోడ్ లో బిగ్ బాస్ పెట్టిన రెండు టాస్క్ లలో ఈ జంట విజయ్ సాధించింది. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడల్లా.. పవన్ ను గట్టిగా హాగ్ చేసుకుంటుంది రీతు. ఇక వీరిని చూసిన సంజన వెంటనే ఆ.. ఛాన్స్ దొరికిందిగా ఇక అంటూ సెటైరికల్ గా మాట్లాడటం కనిపించింది.
పవన్ పై అలిగిన తనూజ..
తనూజ పక్కన ఎప్పడు ఇమ్మాన్యుయేల్ కనిపిస్తుంటాడు. కానీ తాజా ఎపిసోడ్ లో మాత్రం తనూజ వెంట పవన్ కళ్యాణ్ కనిపించాడు. ప్రతీ టాస్క్ లో వీరు ఓడిపోతూ వస్తున్నారు. దాంతో తనూజలో ఇరిటేషన్ పెరిగిపోయింది. ఓడిపోయినప్పుడల్లా ఎదుటివారిపై కోపం చూపిస్తోంది. ఆమె జట్టులో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఒదార్చడానికి వచ్చినా.. అతనిపై కూడా గట్టిగానే ఫైర్ అయ్యింది తనూజ. ఆమె అన్ని మాటలు అన్నా కూల్ గా సమాధానం చెపుతూ ఓదార్చాడు పవన్. ఇక ఈమధ్యలో దమ్మ శ్రీజ వరుసగా అందరిత గొడవలు పడుతోంది. మొదట రామురాథోడ్ తో వాదించిన శ్రీజ.. ఆతరువాత హౌస్ లో దివ్యతో గొడవకు దిగింది. ఆమను అనవసరంగా వెక్కిరిస్తూ, కనిపించింది.
వరుసగా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలు
సెప్టెంబర్ 07న ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షో ఇప్పటకే ఐదో వారంలోకి చేరుకుంది. మొత్తం 15 మంది హౌస్ లోకి అడుగు పెడితే నలుగురు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం 12 మంది కంటెస్టెంట్స్ మాత్రమే హౌస్ లో ఉన్నారు. ఇందులో దివ్యా నికితా వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్ గా హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ వీకెండ్ ఎపిసోడ్ లోనే వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్ల ఎంట్రీల ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది.