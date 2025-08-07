4 ఆటలతో 400 డేస్, ఆ ఊరిలో ఏకంగా 1000 రోజులు పైగా ఆడిన బాలయ్య సినిమా ?
రికార్డుల రారాజు బాలకృష్ణ. మాస్ జనాలు ఉర్రూతలూగే సినిమాలెన్నో ఇచ్చిన బాలయ్య.. తన సినిమాలతో ఎన్నో రికార్డులను బ్రేక్ చేశారు. కొన్ని థియేటర్లలో అయితే బాలకృష్ణ సినిమాలు రెండుమూడేళ్లు ఆడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.
మాస్ మహారాజు బాలయ్య
బాలయ్య బాబు అంటేనే మాస్ ఫాలోయింగ్. యాక్షన్ సీన్స్, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్ తో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించడంలో బాలయ్య మార్క్ సెపట్ గా ఉంటుంది. అందుకే మాస్ జనాలు బాలకృష్ణ అంటే పడిచచ్చిపోతుంటారు. ఆయన సినిమాలకు కూడా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ రావడానికి కారణం ఇదే. నటసింహం సినిమాలు రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేయడానికి కారణం కూడా అదే. గతంలో కూడా ఆయన సినిమాలకు చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువ రోజులు ఆడటం, ఎక్కువ థియేటర్లలో రిలీజ్ అవ్వడం లాంటి ఘనతలను బాలయ్య సినిమాలు సాధించాయి.
రికార్డుల రారాజు బాలకృష్ణ
నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాలకు థియేటర్లలో విడుదలయిన రోజు అభిమానులందరికీ పండగ రోజే. అభిమానుల్లో ఆయనకు ఉన్న అద్భుతమైన ఫాలోయింగ్ కారణంగా చాలా సినిమాలు 100 రోజులకిపైగా థియేటర్లలో సందడి చేసేవి. అయితే, ఒక ఊరిలో మాత్రం బాలయ్య నటించిన సినిమా ఏకంగా 400 రోజులకు పైగా ఆడిన ఘనత సాధించింది. ఆ ఊరు, ఆ సినిమా ఏంటో తెలుసా.
ఆ సినిమా మరేదో కాదు ‘లెజెండ్’. 2014 లో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా బాలకృష్ణ కెరీర్లో ఒక ట్రేడ్ మార్క్ మాస్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. శ్రీ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలుచోట్ల భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఈ సినిమాకు విపరీతమైన స్పందన లభించింది.
1000 రోజులకు పైగా ఆడిన బాలయ్య సినిమా
కడప, కర్నూల్ జిల్లాల్లో 'లెజెండ్' సినిమాకు ఎవరూ ఊహించని విధంగా రెస్పాన్స్ లభించింది. అంతే కాదు కడప జిల్లాలోని ఒక థియేటర్లో ఈసినిమా 1100 రోజులకు పైగా ఆడింది. అంతేనా కర్నూల్ జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరు టౌన్ లో లెజెండ్ సినిమా 421 రోజులు నిరవధికంగా ప్రదర్శించబడింది. ఇది బాలయ్య అభిమానులు కాలర్ ఎగరేసి గర్వపడే రికార్డు.
ఎమ్మిగనూరులో బాలయ్య సినిమా ఏది రిలీజ్ అయినా అది ఏదో ఒక రికార్డ్ అందుకుంటూనే ఉంటుంది. బాలయ్యకు ఇక్కడ ఉన్న ఆదరణ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గది. ఇప్పటి వరకూ ఇక్కడ బాలకృష్ణకు సబంధించిన 11 సినిమాలు 100 రోజులకు పైగా ప్రదర్శించబడ్డాయి. వాటిలో 'పెద్దన్నయ్య', 'సమర సింహారెడ్డి', 'నరసింహనాయుడు', 'చెన్నకేశవరెడ్డి', 'లక్ష్మీ నరసింహ', 'సింహా', 'లెజెండ్', 'డిక్టేటర్', 'గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి', 'జై సింహా' సినిమాలు ముఖ్యమైనవి. వాటిలో ‘సమరసింహా రెడ్డి’ 177 రోజులు, ‘నరసింహ నాయుడు’ 176 రోజులు ప్రదర్శించబడి రికాడ్స్ సాధించాయి.
ఒకే ఏడాది అద్భుతం చేసిన నటసింహం
బాలకృష్ణ గత రికార్డు లు చూసుకుంటే, ఆయన 50 ఏళ్ల కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు. నట సింహం సినిమాలకు ఉన్న క్రేజ్అంతా ఇంతా కాదు. 1986 సంవత్సరం బాలయ్య కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే ఏడాది. ఆ ఏడాదిలో ఆయన ఆరు బ్లాక్బస్టర్ హిట్ సినిమాలు విడుదలై ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. ముద్దుల కృష్ణయ్య’, ‘సీతారామ కల్యాణం’, ‘అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు’, ‘దేశోద్ధారకుడు’, ‘కలియుగ కృష్ణుడు’, ‘అపూర్వ సహోదరులు’. ఇలా వరుసగా హిట్టు ఆ ఏడాది బాలయ్యను వరించాయి.
హ్యాట్రిక్ రికార్డు బాలయ్య ఖాతాలో
ఇక ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ మరో రికార్డ్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వరుసగా నాలుగు హిట్లు సాధించి డబుల్ హ్యాట్రిక్ దిశగా పరుగులు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం బోయపాటి డైరెక్షన్ లో అఖండ 2 చేస్తున్న బాలకృష్ణ.. ఈ సినిమాతో పాటు మరో హిట్ కొడితే డబుల్ హ్యాట్రిక్ హిట్ సాధిచినట్టే. ఇటు హీరోగా మాత్రమే కాదు ఎమ్మెల్యేగా కూడా హిందూపురం నుంచి హ్యాట్రిక్ విన్నర్ గా నిలిచారు బాలకృష్ణ. ఈ విజయాలన్నింటిని చూస్తే, బాలకృష్ణకు ఆడియన్స్ లో ఉండే మాస్ క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో స్పష్టమవుతుంది.