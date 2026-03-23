Thalapathy Vijay: తాగి బహిరంగ సభలకు విజయ్, ఇచ్చిపడేసిన నటుడు, దళపతి నిజ స్వరూపం ఇదే
దళపతి విజయ్ పై అనేక ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఆయన మందు తాగి మీటింగ్లకు వస్తాడంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనికి కోలీవుడ్ నటుడు అను మోహన్ ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చాడు.
విజయ్ చుట్టూ వివాదాలు
తమిళ హీరో విజయ్ చుట్టూ అనేక వివాదాలు నడుస్తున్నాయి. ఓ వైపు భార్య విడాకులు కోరుతోంది. మరోవైపు త్రిషతో ఎఫైర్ మ్యాటర్ తమిళనాట వివాదంగా మారుతున్నాయి. మరోవైపు అధికార, ప్రతి పక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల విజయ్పై సంచలన ఆరోపణలు వచ్చాయి. రంజనా నాచియార్ అనే లీడర్ విజయ్పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విజయ్ తాగి బహిరంగ సభలకు వస్తాడని అన్నారు. అంతకు ముందే ఆయన కత్తెరతో విమానంలో ప్రయాణించాడని, దీంతో సిబ్బందికి దొరికిపోయాడని ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు టీవీకే నుంచి సస్పెండ్ అయిన నాయకురాలు ఇలాంటి కామెంట్లు చేయడం దుమారం రేపుతుంది.
మందు తాగి బహిరంగ సభలకు విజయ్
విమానంలో విజయ్ చేతి బ్యాగులో కత్తెర బయటపడిందనీ, దీంతో విమాన సిబ్బంది అతన్ని కొన్ని గంటలపాటు అదుపులోకి తీసుకున్నారనే వార్తలు కలకలం రేపాయి. అంతేకాకుండా, అతనితో పాటు ప్రయాణిస్తున్న అధవ్ అర్జున హ్యాండ్బ్యాగ్లో మందు బాటిల్ ఉందనే ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి. అయితే, అధవ్ అర్జున ఈ ఆరోపణలను ఖండించి, దీనిపై వివరణ ఇచ్చారు. ఈ వివాదాలు సద్దుమణగక ముందే, విజయ్ పార్టీ (TVK) నుంచి బయటకు వచ్చిన రంజనా నాచియార్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ మరింత దుమారం రేపింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె `విజయ్ మందు తాగడం మానలేడు, బహిరంగ సభల్లో తాగిన తర్వాతే మాట్లాడతాడు` అని వ్యాఖ్యానించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.
రంజనా నాచియార్కి అను మోహన్ కౌంటర్
ఈ నేపథ్యంలో, విజయ్తో గతంలో కొన్ని చిత్రాలలో నటించిన నటుడు అను మోహన్ ఇచ్చిన ఓ పాత ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో అను మోహన్ మాట్లాడుతూ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. నేను షూటింగ్ బ్రేక్ సమయంలో ఒంటరిగా నిలబడి సిగరెట్ తాగుతున్నాను. అప్పట్లో నేను చాలా సిగరెట్లు తాగేవాడిని, ఆ తర్వాత మానేశాను. ఆ సమయంలో విజయ్ అటుగా వెళ్తూ నన్ను చూశాడు. నన్ను చూడగానే వెంటనే వెనక్కి తిరిగాడు. ఏమైందని అడిగితే, అతను చాలా గౌరవంగా, `అన్నా, మీరు సిగరెట్ తాగుతున్నారు... నాకు ఆ వాసన నచ్చదు` అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత, `ఇది మీ శరీరానికి మంచిది కాదు... వీలైనంత వరకు మానేయండి` అని అతను ప్రేమగా సలహా ఇచ్చాడని అను మోహన్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
విజయ్కి అభిమానుల సపోర్ట్
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. విజయ్పై వస్తున్న ఆరోపణలకు ఇది గట్టి సమాధానమని అభిమానులు అంటున్నారు. `ధూమపానం, మందు వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండమని చెప్పే వ్యక్తిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం న్యాయమేనా?` అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాజకీయ రంగ ప్రవేశంతో వార్తల్లో నిలుస్తున్న విజయ్, ఒకవైపు పలు విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, అతనితో కలిసి పనిచేసిన వారు పంచుకున్న ఈ అనుభవాలు అతని మంచి పేరును మరింత పెంచుతున్నాయి. మరి ఇవి ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయో చూడాలి.