- Aishwarya Lakshmi : అనుష్క బాటలో ధనుష్ హీరోయిన్, సోషల్ మీడియాకు బై బై చెప్పిన ఐశ్వర్య లక్ష్మి
Aishwarya Lakshmi : అనుష్క బాటలో ధనుష్ హీరోయిన్, సోషల్ మీడియాకు బై బై చెప్పిన ఐశ్వర్య లక్ష్మి
అనుష్క బాటలో మరో హీరోయని్ బయలుదేరింది. సౌత్ ఇండియాన్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి సోషల్ మీడియా నుండి వైదొలగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనికి గల కారణాన్ని కూడా ఆమె వెల్లడించారు.
సోషల్ మీడియాలకు గుడ్ బై
హీరోయన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి సోషల్ మీడియా నుండి వైదొలగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. పని కోసం ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టిన సోషల్ మీడియా తనను నియంత్రించేదిగా మారిందని, అది తన ఆలోచనలు, భాష, ఆనందం వంటి వాటిని ప్రభావితం చేసిందని ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. చాలా రోజులుగా సోషల్ మీడియా నుండి వైదొలగాలని ఆలోచిస్తున్నానని, ఇన్స్టాగ్రామ్లో లేని వారిని ప్రజలు మరచిపోతారని తెలిసినా, ఆ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఐశ్వర్య చెప్పారు.
కారణాలు వెల్లడించిన ఐశ్వర్య లక్ష్మి
సోషల్ మీడియా నుంచి బయటకు రాడానికి గల కారణాలను హీరోయిన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి వెల్లడించారు. దీని గురించి ఆమె ఇలా పోస్ట్ చేశారు: "సోషల్ మీడియా నా పనికి, పరిశోధనకు మార్గం తప్పింది. నా ఆలోచనలను, భాషను అది చెడుగా ప్రభావితం చేసింది. నా ఆనందాన్ని కూడా అది నాశనం చేసింది. సోషల్ మీడియా దుష్ప్రభావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నించాను. చాలా రోజులుగా సోషల్ మీడియాను వదిలి వెళ్లాలనే ఆలోచన ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్లో లేని వారిని ప్రజలు మరచిపోతారని తెలిసినా, ఆ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని ఆమె అన్నారు.
నచ్చితే ఆధరించండి
"నాలోని కళాకారిణిని కాపాడుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ నుండి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను. దీని ద్వారా అర్థవంతమైన సంబంధాలను, సినిమాను జీవితంలో నిర్మించుకోగలనని నమ్ముతున్నాను. మంచి సినిమాలు చేస్తే ప్రేమను పంచడం మర్చిపోకండి" అని ఆమె తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. నిన్న నటి అనుష్క శెట్టి సోషల్ మీడియా నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, నేడు నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి కూడా అదే నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఐశ్వర్య లక్ష్మి సినిమాలు
ఐశ్వర్య లక్ష్మి సుందర్ సి దర్శకత్వం వహించిన యాక్షన్ చిత్రం ద్వారా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు. మొదటి సినిమాలో విశాల్కు జంటగా నటించిన ఆమె, తరువాత ధనుష్తో జగమే తంత్రం సినిమాలో నటించారు. ఈ రెండు మూవీస్ ఆమెకు సహాయపడకపోయినా, ఆ తర్వాత ఆమె నటించిన పొన్నియిన్ సెల్వన్ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచి ఐశ్వర్య లక్ష్మి కెరీర్లో పెద్ద మలుపు తిప్పింది. ఈ చిత్రం విజయం తర్వాత కమల్ హాసన్ థగ్ లైఫ్ చిత్రంలో నటించారు ఐశ్వర్య, ప్రస్తుతం ఆమె నటించిన కట్టా కుస్తీ 2 చిత్రం నిర్మాణంలో ఉంది. తెలుగులో సాయి ధరమ్ తేజ్ సరసన సంబరాల ఏటిగట్టు సినిమాలో నటిస్తోంది. ఆమె చేతిలో మరికొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి.