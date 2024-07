నిమిషానికి 10 కోట్లు.. పది నిమిషాల సీన్ కు 100 కోట్లు తీసుకున్న ఇండియన్ హీరో ఎవరో తెలుసా..? షాక్ అవుతారు

హీరోల వల్ల బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది.. కోట్లకు కోట్లు తీసుకుంటున్నారు... అని నిర్మాతలు లబోదిబోమంటున్నారు. ఈక్రమంలోనే ఓ స్టార్ హీరో రెమ్యూనరేషన్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ఆయన 10 నిమిషాలకు 100 కోట్లు తీసుకున్నాడట.

ఇండియాలో మరీ ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో భారీ రెమ్యూనరేషన్ అనగానే టక్కున ప్రభాస్ , రజినీకాంత్, షారుఖ్ ఖాన్, అక్షయ్, ఇలా చాలామంది గుర్తుకు వస్తుంటారు. వీరి రెమ్యూనరేషన్ 100 కోట్ల పైమాటే. అయితే అది సినిమా మొత్తానికి కలిపి వంద కోట్లు. కాని వీళ్ళెవరూ కాకుండా.. ఓ హీరో మాత్రం 10 నిమిషాలు సినిమాలో కనిపించినందకు 100 కోట్ల బిల్ వేశాడట. ఇంతకీ ఆ బడా హీరో ఎవరు..?

ఆ హీరో ఎవరు కాదు కమల్ హాసన్. అవును లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ ఇంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్టు గట్టిగా ప్రచారం జరుగుతోంది అది కూడా ఏ సినిమాకో తెలుసా... కల్కి సినిమాకు. అవును ప్రభాస్ హీరోగా.. నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన కల్కి సినిమా లో కమల్ పాత్ర భిన్నంగా ఉంటుంది. దీపిక పదుకునే ఫీమేయిల్ లీడ్ చేసిన ఈమూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దడదడలాడిస్తోంది.



Yaskin Kalki 2898 AD

జూన్ 27న రిలీజైన కల్కి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సునామీ సృష్టించింది. ఇప్పటికే దాదాపుగ 800 కోట్లు కొల్లగొట్టిన సినిమా వెయ్యి కోట్ల దిశగా పరుగులు పెడుతుంది. అయితే కల్కి AD 2898లో సుప్రీమ్ యాస్కిన్ పాత్రను కమల్ హాసన్ పోషించారు. ఇందులో అన్ని పాత్రలు అద్బుతమూ కాని కమల్ పాత్ర మాత్రం చాలా టఫ్. కాని ఆయన మాత్రం ఈ పాత్రను ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని పర్ఫెక్ట్ పెర్ఫామెన్స్ ఇచ్చారు.

ఈ పాత్రలో కమల్ ను తప్పించి వేరొకరిని ఊహించుకోలేము కూడా. కాని కమల్ హాసన్ ఈ సినిమాలో కేవలం 10 నిమిషాల కంటే తక్కువే కనిపిస్తాడు. అంత చిన్న పాత్ర అయినా.. సినిమా మొత్తాన్నిఎఫెక్ట్ చేశాడు కమల్ మాసన్.



అందుకే కమల్ హాసన్ కు సబంధించిన ప్రస్తుతం చర్చ గట్టిగా సాగుతోంది. కమల్ ఈ పది నిమిషాల సీన్ కు 100కోట్లు వసూలు చేశాడట.

ఇందులో ఎంత వరకూ నిజం ఉందో తెలియదు కాని.. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఓ రేంజ్‌లో వైరల్ అవుతుంది. ఇక వరుస సినిమాలు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు కమల్ హాసన్.. ప్రస్తుతం కమల్ నటించిన భారతీయుడు 2 వచ్చే వారం రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈమూవీపై భారీగా ఆశలు పెట్టుకున్నారు కమల్ ఫ్యాన్స్.

