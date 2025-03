Court: ‘కోర్ట్’ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్: ఓటిటి,శాటిలైట్ ఎన్ని కోట్లకు అమ్మారు?

Read Full Gallery

Nani Court: ప్రియదర్శి నటించిన 'కోర్ట్' సినిమా విడుదలకు ముందే నాన్ థియేటర్ రైట్స్ ద్వారా పెట్టుబడి రాబట్టింది. ఓటిటి, మ్యూజిక్, శాటిలైట్ రైట్స్ ద్వారా భారీగా లాభాలు గడించింది.

Nani Court: చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద బజ్ తెచ్చుకన్న చిత్రం ‘కోర్ట్’. ప్రియదర్శి, హర్ష రోషన్, శ్రీదేవి, సాయి కుమార్, హర్ష వర్ధన్, శివాజీ, రోహిణి.. పలువురు ముఖ్య పాత్రల్లో తెరకెక్కిన సినిమా ఇది . స్టేట్ వర్సెస్ ఏ నోబడీ అనేది ట్యాగ్ లైన్. నాని సమర్పణలో వాల్ పోస్టర్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రశాంతి త్రిపిర్నేని నిర్మాతగా రామ్ జగదీశ్ దర్శకత్వంలో కోర్ట్ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా మార్చ్ 14న థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతోంది. అయితే ఇప్పటికే పలు చోట్ల పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. ఆ ప్రీమియర్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మీడియా కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తోంది. ఈ నేపధ్యంలో ఈ చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ఎంత అయ్యింది, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఎంత, ఓటిటి ఎన్ని కోట్లకు ఎవరికి అమ్మారు వంటి విషయాలు చూద్దాం.



మీడియా వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం మేరకు #Court సినిమా దాదాపు పది కోట్ల వ్యయంతో రూపొందింది. అయితే ఈ మొత్తం నాన్ థియేటర్ రైట్స్ తో రికవరీ అయ్యింది. ఓటిటి రైట్స్ నెట్ ప్లిక్స్ 7 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. అలాగే మ్యూజిక్ రైట్స్ 30 లక్షలు, శాటిలైట్ రైట్స్ ఈటీవికి 2 కోట్లకు ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. రిలీజ్ కు ముందే ఈ సినిమా లాభాల్లో ఉన్నట్లు. దాంతో నాని ఈ సినిమాతో జాక్ పాట్ కొట్టాడని, అదంతా నాని బ్రాండ్ వల్లే సాధ్యైందని అంటున్నారు. ఇక సినిమాకు వచ్చే థియేటర్ రెవిన్యూ అదనపు లాభం అని వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

‘కోర్ట్’ సినిమా పోక్సో చట్టం మీద అవగాహన కల్పిస్తూనే ఆ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవాళ్లకు కనువిప్పు లాంటి సినిమా అని చెప్తున్నారు. విభిన్న పాత్రలు చేసే ప్రియదర్శి లాయర్ పాత్రలో చాలా బాగా నటించాడు. ఈ సినిమాలో శివాజీ పవర్ ఫుల్ నెగిటివ్ షేడ్స్ లో అదరగొట్టాడు. తనలోని ఓ కొత్త కోణం ఈ పాత్రతో చూపించాడు. ఈ సినిమా తర్వాత శివాజీకి విలన్ రోల్స్ ఆఫర్స్ కచ్చితంగా వస్తాయని చెప్తున్నారు.





