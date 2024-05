T20 World Cup 2024 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2024 జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. వెస్టిండీస్, అమెరికా వేదిక‌లుగా ఈ మెగా టోర్నీని నిర్వహిస్తోంది ఐసీసీ. మొత్తం ఐదు గ్రూపులుగా 20 జ‌ట్లు టైటిల్ పోరులో ఉన్నాయి.



ICC Men's T20 World Cup 2024

T20 World Cup 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 2024 అలా ముగిసిందో లేదో మ‌రో మెగా టోర్నీ క్రికెట్ ల‌వ‌ర్స్ ముందుకు రాబోతోంది. పొట్టి క్రికెట్ మ‌జాను అందించబోతోంది. ప్ర‌స్తుతం జ‌ర‌గ‌బోయే టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ కు చాలా ప్ర‌త్యేక‌త‌లు ఉన్నాయి. గత సీజన్ లో ఆస్ట్రేలియాలో పాకిస్థాన్ ను ఓడించి ఇంగ్లాండ్ రెండో టీ20 వరల్డ్ క‌ప్ ను గెలుచుకుంది. అయితే తొమ్మిదో ఎడిషన్ టోర్నమెంట్ కోసం ఐసీసీ గత ఎడిషన్లకు భిన్నంగా పలు కీలక మార్పులను ప్రవేశపెట్టనుంది.

రెండు దేశాలు.. విభిన్న వేదిక‌లు.. అమెరికాలో తొలిసారి టీ20 ప్రపంచకప్ జరగనుంది. వెస్టిండీస్ తో కలిసి అమెరికా ఆతిథ్యమిస్తున్న తొలి ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ కూడా ఇదే కావడం విశేషం. 2010 ఎడిషన్ టోర్నమెంట్ కు విండీస్ ఆతిథ్యం ఇచ్చినప్పటికీ, ఇంగ్లాండ్ తన మొదటి ప్రపంచ కప్ ను గెలుచుకుంది. 2024 టీ20 వరల్డ్ క‌ప్ లాడర్హిల్, డల్లాస్, న్యూయార్క్ వేదికగా 16 మ్యాచ్ ల‌కు అమెరికా ఆతిథ్యమివ్వనుంది. ప్రపంచ వేదికపై క్రికెట్ ను ప్రోత్సహించేందుకు యూఎస్ఏ, వెస్టిండీస్ లో టీ20 వరల్డ్ క‌ప్ 2024 ను నిర్వ‌హిస్తున్న‌ట్టు ఐసీసీ ప్ర‌క‌టించింది.

క్రికెట్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ లో 20 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. జట్ల సంఖ్య పెరగడంతో టోర్నీ స్వరూపంలో కూడా మార్పు రానుంది. 20 జట్లను ఐదు గ్రూపులుగా విభజించనున్నారు. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సంప్రదాయ సూపర్ 12 దశకు బదులుగా సూపర్ 8 దశకు చేరుతాయి. సూపర్ 8 దశలో జట్లను నాలుగు జట్ల చొప్పున రెండు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. ఈ గ్రూపుల్లో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సెమీఫైనల్ కు చేరతాయి.

T20 World Cup 2024, Rohit Sharma

టీ20 వరల్డ్ క‌ప్ కు అర్హత ప్రక్రియతో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన జట్లు టోర్నీలో స్థానం కోసం పోటీపడ్డాయి. ఆతిథ్య దేశాలు 2022 నుంచి సూపర్-8 జట్లతో పాటు ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్, భారత్, న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్ సహా 12 జట్లు ప్రపంచకప్ అర్హత సాధించాయి.

Replacement Announced As Virat Kohli Might Not Be Picked In The T20 World Cup 2024

పురుషుల టీ20 జట్టు ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా అఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు ఆటోమేటిక్ క్వాలిఫికేషన్ సాధించాయి. యూరోపియన్ క్వాలిఫయర్ ల‌లో ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్ అగ్రస్థానంలో నిలవగా, అమెరికా క్వాలిఫయర్ లో కెనడా విజయం సాధించింది. ఆసియా ప్రాంతం నుంచి నేపాల్, ఒమన్, ఆఫ్రికా క్వాలిఫయర్స్ నుంచి నమీబియా, ఉగాండా అర్హత సాధించాయి. తూర్పు ఆసియా-పసిఫిక్ క్వాలిఫయర్లో పపువా న్యూ గినియా విజయం సాధించింది.

ICC, T20 World Cup, india, cricket

ICC, T20 World 2024 టీ20 వరల్డ్ క‌ప్ లో కూడా గత ఎడిషన్లలో కనిపించని కొన్ని కొత్త నిబంధనలు ఉండనున్నాయి. తొలి ఓవర్ పూర్తయిన 60 సెకన్లలోనే బౌలింగ్ బృందం తదుపరి ఓవర్ ను ప్రారంభించేలా 'స్టాప్ క్లాక్ 'తో ఇది తొలి ప్రపంచకప్ కానుంది. 2024 ఎడిషన్ లో మొదటి సెమీఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లకు రిజర్వ్ డే, రెండో సెమీఫైనల్ కు అదనంగా 250 నిమిషాల సమయం మాత్రమే ఉంటుంది.