RCB vs PBKS: ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్ వర్షంతో రద్దైతే ట్రోఫీ అందుకునేది ఎవరు?

RCB vs PBKS IPL 2025 Final: ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్ లో ఆర్సబీ vs పీబీకేఎస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే, బెంగళూరు vs పంజాబ్ ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్‌కు వర్షం అడ్డంకిగా మారితే ఏం జరుగుతుంది? ట్రోఫీని అందుకునేది ఎవరు? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.