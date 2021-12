భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శర్మల నాలుగో వివాహ వార్షికోత్సవం నేడు. నాలుగేళ్లు డేటింగ్ చేసి, ఇటలీలో ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్న విరుష్క జోడీ, వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తమ భాగస్వామికి సోషల్ మీడియా ద్వారా విషెస్ తెలుపుకున్నారు...

‘there is no easy way out, there is no shortcut home... ఇది నీ ఫెవరెట్ సాంగ్, నువ్వు ఎప్పుడూ నమ్మే మాటలు కూడా. బంధాలలోని ప్రతీ నిజాన్ని దాచి పెట్టే మాటలు ఇవే...