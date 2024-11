IND vs SA - Tilak Varma : మూడో టీ20 మ్యాచ్ లో దక్షిణాఫ్రికాపై తెలుగు తేజం తిల‌క్ వ‌ర్మ సూపర్ సెంచ‌రీతో అద‌ర‌గొట్టాడు. సెంచ‌రీ కొట్టిన యంగెస్ట్ ప్లేయ‌ర్ గా ఘనత సాధించాడు.

IND vs SA - Tilak Varma : సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్ లో మూడో నంబర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన తిలక్ వర్మ ప్రోటీస్ జ‌ట్టు బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లు బాది కెరీర్‌లో తొలి అంతర్జాతీయ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. 51 బంతుల్లో సెంచ‌రీ కొట్టాడు.

భారత్ తరపున T20I సెంచరీలు సాధించిన యంగెస్ట్ ప్లేయ‌ర్లు వీరే

21 ఏళ్ల‌ 279 రోజులు - యశస్వి జైస్వాల్ 100 ప‌రుగులు vs నేపాల్, హాంగ్జౌ 2023

22 ఏళ్ల 5 రోజులు - తిలక్ వర్మ 100* ప‌రుగులు vs సౌతాఫ్రికా, సెంచూరియన్ 2024

23 ఏళ్ల‌ 146 రోజులు శుభ్ మాన్ గిల్ 126 ప‌రుగులు vs న్యూజిలాండ్ అహ్మ‌దాబాద్ 2023

23 ఏళ్ల 156 రోజులు - సురేష్ రైనా 101 ప‌రుగులు, సౌతాఫ్రికా, గ్రాస్ ఐలెట్ 2010