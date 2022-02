కుంబ్లే తో కోహ్లి విభేదాలకు కారణమదే.. సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన టీమిండియా మాజీ మేనేజర్

Virat Kohli-Anil Kumble: భారత జట్టు మాజీ సారథి విరాట్ కోహ్లి.. మాజీ కోచ్ అనిల్ కుంబ్లేలు కలిసి పనిచేసింది కొంత కాలమే అయినా ఆ ఇద్దరి మధ్య నిత్యం విభేదాలే.. కలహాల కాపురంగా మారిన కోచ్-కెప్టెన్ విభేదాలు భారత జట్టు ఆటపై కూడా ప్రభావం చూపాయి.

కోహ్లి.. కుంబ్లే లకు విభేదాలకు కారణమేంటి..? అనే విషయమై అప్పటి టీమిండియా మేనేజర్ రత్నాకర్ శెట్టి ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించాడు. తాజాగా రత్నాకర్ శెట్టి.. 'On board: Test, Triumph, My Years in BCCI’ పేరుతో ఓ పుస్తకాన్ని రచించాడు. ఈ పుస్తకంలో ఆయన సంచలన విషయాలను వెల్లడించాడు.