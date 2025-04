స్టార్ పవర్ ఇన్ యాక్షన్: Parimatch కొత్త గేమ్‌ సెంటర్ స్టేజ్ పై Sunil Narine

Read Full Gallery

క్రికెట్ స్టార్లు నికోలస్ పూరన్, సునీల్ నరైన్ వంటి హై ప్రొఫైల్ స్పోర్ట్స్ అంబాసిడర్లతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంతో #1 గ్లోబల్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ Parimatch తన బ్రాండ్ గుర్తింపును పెంచుకుంటుంది.

Sunil Narine, KKR, IPL

Parimatch

Parimatch

ఫీల్డ్ నుండి ప్లాట్‌ఫారమ్ వరకు: ప్రత్యేక మార్కెట్లు

Parimatch యొక్క అంబాసడర్ వ్యూహం గేమ్‌ప్లే దాటి మరింత విస్తరిస్తుంది. 2025 భారతీయ T20 లీగ్‌కు ముందుగా, ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ అంబాసడర్లపై కేంద్రిత పనితీరు మార్కెట్లను పరిచయం చేసింది, ఈ సీజన్‌లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన క్షణాలను హైలైట్ చేస్తూ. Sunil Narine’s specials బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ మైలురాళ్లను కవర్ చేస్తాయి—మొత్తం వికెట్లు, ఎకానమీ రేట్, హ్యాట్-ట్రిక్ అవకాశంతో పాటు. Nicholas Pooran స్పెషల్స్ అతని సునామీ బ్యాటింగ్‌పై కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయి, టోర్నమెంట్ సెంచరీలు, స్ట్రైక్ రేట్, మొత్తం పరుగులు సహా మరిన్ని వంటి కేటగిరీలతో.

ఈ వ్యక్తిగతీకరించిన మార్కెట్లు వినియోగదారులకు ప్రతి కదలిక, పరుగులు మరియు వికెట్లు పెరిగిన ఆసక్తితో అనుసరించడానికి అనుమతిస్తాయి, ప్రతి మ్యాచ్‌ను మరింత ఇంటరాక్టివ్ మరియు భావోద్వేగంగా మూల్యనిర్ణయించే అనుభవంగా మార్చేస్తాయి.

ప్రతిపాదనలకు మించి—ప్రామాణిక సంబంధాలు

Parimatch పాంపరిక ప్రతిపాదనలను దాటి, తన బ్రాండ్ అంబాసడర్లను నేరుగా iGaming అనుభవాల్లో అనుసంధానిస్తుంది. ఇవి నిజమైన భాగస్వామ్యాలు—కెమిస్ట్రీ, విలువలు, మరియు క్రీడపై ఉన్న జ్ఞానం, అభిరుచిని పంచుకుంటూ నిర్మించబడినవి.

డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అభివృద్ధి చెందుతూ, Parimatch అభిమానులను చర్యతో మరింత దగ్గరగా తీసుకురావడంలో ధైర్యంగా, సృజనాత్మక మార్గాలను అన్వేషించడంలో నిబద్ధంగా ఉంది—పిచ్‌పై, గేమ్‌లో మరియు వారి మధ్య అన్ని చోట్ల. Narine, Pooran వంటి అంబాసడర్లతో, ఈ బ్రాండ్ కేవలం గేమ్‌ప్లేను మెరుగుపరచడం మాత్రమే కాకుండా, ఒక డైనమిక్, క్రీడా ఆధారిత సమాజాన్ని నిర్మిస్తోంది.

Parimatch గురించీ



Parimatch అనేది #1 గ్లోబల్ గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్, ఇది తన వినియోగదారులకు పూర్తి స్పోర్ట్స్, కాసినో ఆన్‌లైన్ iGaming సేవలను అందిస్తుంది. 1994 నుండి, Parimatch ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3,000,000 సక్రియ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంది. ఇది ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి అథ్లెట్లు, ప్రముఖులచే విశ్వసించబడింది: ట్రినిడాడియన్ క్రికెట్ స్టార్లు Nicholas Pooran మరియు Sunil Narine, Indian rap icon Divine, Indian MMA fighter Ritu Phogat వారి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌లలో ఉన్నారు. Parimatch Regional Sponsor of the Argentine Football Association, Title Sponsor of the Sunrisers Eastern Cape, a South African professional Twenty20 cricket franchise team. 2019 నుండి, Parimatch ఆఫ్రికా, ఆసియా, లాటిన్ అమెరికాలో ఒక ప్రముఖ iGaming బ్రాండ్‌గా నిలిచింది.