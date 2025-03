హార్దిక్ పాండ్యా: మళ్లీ అదే తప్పు!

Read Full Gallery

Hardik Pandya Fined: గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేయడంతో కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాకు రూ.12 లక్షల జరిమానా విధించారు.

mumbai indians Hardik Pandya Fined: ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాకు ఫైన్ పడింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌) 2025లో నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టును 36 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 196 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత ఆడిన ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు 20 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 6 వికెట్లు కోల్పోయి 160 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. దీంతో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు 36 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బౌలింగ్ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు చాలా నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేసింది. అంటే దాదాపు 2 గంటల పాటు బౌలింగ్ చేశారు. నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేసినందుకు ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాకు రూ.12 లక్షలు జరిమానా విధించారు. ''ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళిలోని సెక్షన్ 2.2 ప్రకారం, ఇది హార్దిక్ పాండ్యా చేసిన మొదటి తప్పు కావడంతో అతనికి 12 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించినట్టు" ఐపీఎల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

గత ఐపీఎల్ సీజన్ చివరి మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేయడంతో ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సిరీస్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా ఒక మ్యాచ్‌లో ఆడకుండా నిషేధానికి గురయ్యాడు. దీని కారణంగా సీఎస్‌కేతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా ఆడలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే అతనికి మళ్లీ జరిమానా విధించారు. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు మరో మ్యాచ్‌లో ఇలాగే నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేస్తే హార్దిక్ పాండ్యాకు మరో మ్యాచ్‌లో ఆడకుండా నిషేధం విధించే అవకాశం ఉంది.

అయితే జట్లు ఇకపై నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేసినా ఆ జట్టు కెప్టెన్‌ను మ్యాచ్‌లో ఆడకుండా నిషేధించరు. ఈ మేరకు ఐపీఎల్ జట్ల కెప్టెన్లు చేసిన అభ్యర్థనను బీసీసీఐ అంగీకరించింది. కాబట్టి ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు మరో మ్యాచ్‌లో నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేసినా హార్దిక్ పాండ్యాకు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదు. కానీ నిరంతరం నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేసే జట్ల కెప్టెన్లకు బ్లాక్ పాయింట్లు పేరుకుపోతూనే ఉంటాయి. గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ బౌలర్లు 14 వైడ్లు వేశారు. ఇది ఆ జట్టు నెమ్మదిగా బౌలింగ్ చేయడానికి ప్రధాన కారణమైంది. ఆ జట్టు కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా 3 వైడ్లు, సత్యనారాయణ రాజు 4 వైడ్లు వేశాడు.

