IPL 2025: రైనా రికార్డు బ్రేక్.. ఐపీఎల్ లో CSK స్టార్ ధోని మరో రికార్డు

MS Dhoni Breaks Suresh Raina's Most runs for CSK in IPL : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టు తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా సురేష్ రైనా పేరిట ఉన్న రికార్డును ఎం.ఎస్.ధోని బద్దలు కొట్టాడు.

MS Dhoni Breaks Suresh Raina's Most runs for CSK in IPL : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) చరిత్రలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టు తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా సురేష్ రైనా పేరిట ఉన్న రికార్డును ఎం.ఎస్.ధోని బద్దలు కొట్టాడు. చెన్నైలోని ఎం.ఎ.చిదంబరం స్టేడియంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్ల మధ్య 8వ లీగ్ మ్యాచ్ జరిగింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన సీఎస్‌కే కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 196 పరుగులు చేసింది. ఇందులో కెప్టెన్ రజత్ పటిదార్ 51 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. సీఎస్‌కే జట్టులో నూర్ అహ్మద్ 3 వికెట్లు తీశాడు. మతీషా పతిరణ 2 వికెట్లు తీశాడు.

ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్‌కే జట్టులో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయారు. ఇందులో రచిన్ రవీంద్ర అత్యధికంగా 41 పరుగులు చేశాడు. త్రిపాఠి 5, గైక్వాడ్ 0, హుడా 4, సామ్ కరణ్ 8 పరుగులు చేసి స్వల్ప స్కోర్లకే ఔటయ్యారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా వచ్చిన శివమ్ దూబే 19 పరుగులు చేశాడు. రవీంద్ర జడేజా 25 పరుగులు చేశాడు. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ 11 పరుగులు చేయగా, చివరి వరకు నాటౌట్‌గా ఉన్న ఎంఎస్ ధోని 30 పరుగులు చేశాడు.

చివరికి సీఎస్‌కే 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 146 పరుగులు చేసి 55 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ధోని 16 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి ఈ ఘనత సాధించాడు. 43 ఏళ్ల ధోని ఇప్పటివరకు 204 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 4699 పరుగులు చేశాడు. సురేష్ రైనా 171 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 4687 పరుగులు చేశాడు. ఈ జాబితాలో ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ (2721 పరుగులు), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (2433* పరుగులు), రవీంద్ర జడేజా (1939 పరుగులు) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.

గైక్వాడ్, జడేజా ప్రస్తుతం చెన్నై జట్టుకు ఆడుతున్నారు. డు ప్లెసిస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. సూపర్ కింగ్స్, రజత్ పటిదార్ నేతృత్వంలోని జట్టు మధ్య జరిగిన ఐపీఎల్ 2025 మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ 50 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆర్సీబీ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. 2008 తర్వాత చెపాక్ స్టేడియంలో సీఎస్‌కేపై ఆర్సీబీ విజయం సాధించడం ఇదే తొలిసారి. మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు పటిదార్‌కు లభించింది.

