LSG vs DC: ఓటమికి కారణం ఎవరు? పంత్, జహీర్ వాగ్వాదం.. ఎల్ఎస్జీలో ఏం జరుగుతోంది?

IPL 2025 పంత్ బ్యాటింగ్ వివాదం

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసింది. 12వ ఓవర్లో నికోలస్ పూరన్ ఔటయ్యాక, LSG స్కోరు 2 వికెట్లకు 99 పరుగులు. అందరూ పంత్ బ్యాటింగ్ కి వస్తాడని భావించారు. కానీ అబ్దుల్ సమద్, ఆ తర్వాత డేవిడ్ మిల్లర్, ఆయూష్ బడోనీలు వచ్చి త్వరగా ఔటయ్యారు.

రిషబ్ పంత్ 7వ స్థానంలో బ్యాటింగ్ కు వచ్చాడు. కేవలం 2 బంతులు మిగిలి ఉండగా బ్యాటింగ్ కి వచ్చాడు. రివర్స్ ల్యాప్ ఆడబోయి ఔటయ్యాడు. దీంతో LSG 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 159 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.

18th over and he's acting like he'll come noww... 😭😭 he should've tried acting rather than playing cricket. 🥰🥰#RishabhPant #IPL2025 #LSGvsDC #DCvLSG pic.twitter.com/CWtcYYOrVG

— Shruti (@Shruti3256911) April 22, 2025